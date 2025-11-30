Torreón: Estilo nada derecho

Personal de la policía de Torreón volvió a protagonizar un enfrentamiento con ciudadanos, donde dos menores fueron golpeadas por elementos de la corporación municipal. El caso se registró ahora en la colonia Luis Donald Colosio, donde los uniformados llegaron tras recibir un reporte sobre personas consumiendo alcohol en la vía pública y que realizan una supuesta pelea de gallos.

A su arribo, presuntamente fueron recibidos a golpes.

