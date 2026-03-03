Saltillo: arranca ‘Calles seguras y dignas’ en Lomas del Refugio

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Saltillo: arranca ‘Calles seguras y dignas’ en Lomas del Refugio
    El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque del proyecto “Calles seguras y dignas para todos” en la colonia Lomas del Refugio, obra elegida mediante votación ciudadana. HOMERO SÁNCHEZ

Proyecto fue el más votado en el sector suroriente dentro de Participa Saltillo; ya está abierta la convocatoria 2026

El Municipio de Saltillo inició en la colonia Lomas del Refugio el proyecto “Calles seguras y dignas para todos”, propuesta elegida por votación ciudadana dentro del programa Participa Saltillo en el sector suroriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la obra no solo fue escuchada, sino respaldada por los propios vecinos. “No nada más es ser escuchado, sino también ustedes se dieron a la tarea de votar para que este proyecto fuera el proyecto ganador”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Frente Feminista propuesta de participación de Policía Violeta en marcha del 8M en Saltillo

“Esta es una acción enfocada en seguridad, accesibilidad y convivencia. Reconozco el interés y el compromiso de todas y todos los integrantes del Consejo Municipal de Presupuesto Participativo por su trabajo, así como de quienes participaron en la definición de estas acciones que mejoran la calidad de vida de las personas”, dijo.

Norma Idalia Rivera Gil, en representación de los vecinos, destacó que el programa permite que las propuestas ciudadanas se conviertan en acciones concretas.
Norma Idalia Rivera Gil, en representación de los vecinos, destacó que el programa permite que las propuestas ciudadanas se conviertan en acciones concretas. HOMERO SÁNCHEZ

Añadió que desde mediados de febrero está abierta la convocatoria 2026 del programa, que divide a Saltillo en nueve sectores donde la ciudadanía decide qué obras se ejecutan. En otros sectores resultaron ganadoras propuestas como rehabilitación de plazas y mejoramiento de callejones.

El titular de Infraestructura y Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, explicó que el proyecto contempla la aplicación de carpeta asfáltica en calles y bulevares principales de la colonia: “También se aplicará pintura para rayas divisorias de carriles y para pasos peatonales en cruces principales del bulevar Teodoro Sánchez Dávila”, refirió.

Habitantes del sector reconocieron que el deterioro de las calles era una problemática constante que afectaba la seguridad y el tránsito diario.
Habitantes del sector reconocieron que el deterioro de las calles era una problemática constante que afectaba la seguridad y el tránsito diario. HOMERO SÁNCHEZ

En representación de los vecinos, Norma Idalia Rivera Gil reconoció que el deterioro de las calles era una problemática constante. “Muchos no creíamos que existieran programas así, donde como ciudadano pudiéramos poner una solución y realmente se hicieran las cosas. Hoy vemos que nuestra voz se escuchó”, compartió.

Vecinas y vecinos del sector suroriente participaron en el programa Participa Saltillo, donde la comunidad decidió priorizar la rehabilitación de vialidades.
Vecinas y vecinos del sector suroriente participaron en el programa Participa Saltillo, donde la comunidad decidió priorizar la rehabilitación de vialidades. HOMERO SÁNCHEZ

Al cierre, el alcalde subrayó que Saltillo es una ciudad de más de un millón de habitantes y que los retos se enfrentan con recursos y coordinación. “Lo mínimo que podemos hacer es que los programas, las acciones y las obras vayan siempre a buscar cómo mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio”, afirmó.

Los trabajos incluyen aplicación de carpeta asfáltica en calles y bulevares principales de Lomas del Refugio para mejorar la movilidad y seguridad vial.
Los trabajos incluyen aplicación de carpeta asfáltica en calles y bulevares principales de Lomas del Refugio para mejorar la movilidad y seguridad vial. HOMERO SÁNCHEZ

Durante el arranque del proyecto estuvieron presentes, Mario Mata Quintero, primer regidor e integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Amal Esper Serur, regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal.

