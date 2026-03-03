Saltillo: arranca ‘Calles seguras y dignas’ en Lomas del Refugio

El Municipio de Saltillo inició en la colonia Lomas del Refugio el proyecto “Calles seguras y dignas para todos”, propuesta elegida por votación ciudadana dentro del programa Participa Saltillo en el sector suroriente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la obra no solo fue escuchada, sino respaldada por los propios vecinos. “No nada más es ser escuchado, sino también ustedes se dieron a la tarea de votar para que este proyecto fuera el proyecto ganador”, dijo.

“Esta es una acción enfocada en seguridad, accesibilidad y convivencia. Reconozco el interés y el compromiso de todas y todos los integrantes del Consejo Municipal de Presupuesto Participativo por su trabajo, así como de quienes participaron en la definición de estas acciones que mejoran la calidad de vida de las personas”, dijo.