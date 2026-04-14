Da a conocer UAdeC agenda cultural que presentará en la FIL Coahuila 2026

La casa de estudios presentará una cartelera diversa que incluye lanzamientos editoriales, conferencias especializadas, actividades infantiles y propuestas escénicas, con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura y fomentar la reflexión académica en distintos públicos.

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila, mediante su Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, anunció su participación en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026, a celebrarse del 24 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural Universitario de Arteaga, con una programación que integra literatura, ciencia y expresiones artísticas.

El arranque será el 24 de abril con la presentación de la obra “La filosofía y la hermenéutica hacia una razón interpretativa”, del filósofo Mauricio Beuchot, así como la exposición de publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en las que participarán investigadores como Gabriel Pérez Salazar y Francesco Gervasi.

LITERATURA, ESCENA Y REFLEXIÓN ACADÉMICA

Durante los días subsecuentes, la programación contempla conferencias sobre arte, derechos de autor y cultura, además de actividades como lecturas infantiles, teatro universitario y presentaciones musicales. Destacan la puesta en escena “Propuesta de matrimonio”, del dramaturgo Antón Chéjov, así como el montaje “Las brujas de Salem”, del autor Arthur Miller.

Asimismo, se llevarán a cabo conversatorios sobre migración, identidad y deporte, además de concursos y recitales organizados por distintas facultades. En el ámbito musical, participarán agrupaciones de la Escuela Superior de Música con conciertos que abarcan desde bandas contemporáneas hasta orquesta juvenil.

La agenda también incluye presentaciones editoriales relevantes como “Mujeres universitarias escriben sobre universitarias”, con la participación del rector Octavio Pimentel Martínez, así como obras enfocadas en salud, desarrollo sostenible y narrativa contemporánea.

El cierre, programado para el 3 de mayo, contempla la presentación del libro “El día que mi madre murió”, del autor Sebastián Rafael Sánchez Garza, consolidando una participación universitaria que articula conocimiento, creatividad y vinculación social.

La cartelera completa puede consultarse a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Coahuila y los canales oficiales del evento.