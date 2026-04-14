Saltillo prueba nueva tecnología para eliminar parches y prolongar vida del pavimento

“Hicimos unas pruebas en Vito Alessio; es una maquinaria que no precisamente bachea, sino que da un reforzamiento a la carpeta o al bacheado. Al bachear una calle quedan los parches y se trata de hacer la mayor compactación posible”, explicó el funcionario.

El Gobierno Municipal de Saltillo inició pruebas con maquinaria especializada para mejorar la calidad y durabilidad del bacheo en las principales vialidades. Antonio Nerio, director de Obras Públicas, informó que estas acciones buscan eliminar los bordos y parches que suelen quedar tras las reparaciones tradicionales.

El equipo utiliza una mezcla de asfalto con granulometría específica, aplicada en frío, ideal para temporadas de calor. Según Nerio, el objetivo es lograr una “homogeneización” de la carpeta asfáltica con una capa menor a un centímetro que protege las reparaciones previas.

“Con esta maquinaria podemos homogeneizar y darle una mayor durabilidad. Vamos a ver los costos; es mucho más barato que un carpeteo y, bueno, sí queda bien. Vamos a hacer un plan para utilizarlo en algunas vialidades”, puntualizó el director.

Las pruebas se realizaron en el bulevar Vito Alessio Robles debido a su alta carga de transporte pesado. El director destacó que, pese a las recientes lluvias, el material mostró un buen comportamiento de fraguado en los cuerpos de dicha avenida.

“Vito Alessio es una vialidad donde transita mucho tráfico pesado; esa fue la mejor prueba. No tenemos antecedentes aquí en el municipio de ese tipo de maquinaria, pero sabemos que la han utilizado en autopistas y funciona bien”, añadió.

Respecto a las afectaciones por las precipitaciones del fin de semana, Nerio señaló que las cuadrillas trabajan en puntos críticos como la calle Rayón. Las autoridades evalúan la capacidad de los drenajes pluviales actuales ante los constantes problemas de azolve.