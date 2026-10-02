Dan respiro a importadores de Coahuila con prórroga aduanera

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    Dan respiro a importadores de Coahuila con prórroga aduanera
    Empresas importadoras de Coahuila tendrán hasta el 31 de octubre para continuar preparando su transición hacia la Manifestación de Valor Electrónica. ARCHIVO

SAT, ANAM y ATDT ampliaron al 31 de octubre el plazo para la Manifestación de Valor Electrónica, trámite relevante para empresas importadoras del estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La ampliación hasta el 31 de octubre del plazo para presentar la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) representa un periodo adicional de adaptación para empresas de Coahuila que importan materias primas, autopartes, maquinaria, componentes y otros insumos utilizados en sus procesos industriales.

El SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunciaron que la aplicación del nuevo esquema será gradual a partir del 1 de noviembre. La MVE permite declarar ante la autoridad el valor de las mercancías que ingresan al país y la metodología utilizada para determinarlo, información necesaria para el cálculo de contribuciones.

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Para Coahuila el cambio tiene especial relevancia por el peso de su industria en el comercio exterior mexicano. La actividad se concentra especialmente en corredores industriales como Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, Acuña y Piedras Negras. Data México identifica a esos municipios entre los de mayor volumen de ventas y compras internacionales del estado.

Tan sólo en julio de 2026, Coahuila registró alrededor de 3 mil 185 millones de dólares en ventas internacionales y mil 754 millones de dólares en compras internacionales.

La prórroga permitirá que empresas, departamentos de comercio exterior y agentes aduanales revisen sistemas, expedientes y procedimientos antes de transmitir electrónicamente la información.

$!El SAT informó la ampliación del plazo para presentar la Manifestación de Valor Electrónica hasta el 31 de octubre.
El SAT informó la ampliación del plazo para presentar la Manifestación de Valor Electrónica hasta el 31 de octubre. CORTESÍA

La implementación comenzará el 1 de noviembre para operaciones de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. El recinto fiscalizado estratégico se incorporará el 15 de noviembre; tránsito de mercancías, el 1 de diciembre, y depósito fiscal, el 15 de diciembre.

Uno de los plazos de mayor interés para la industria coahuilense será el de importación temporal, que comenzará el 1 de enero de 2027, mientras que las importaciones definitivas entrarán al esquema el 15 de enero.

La modificación no elimina impuestos ni establece nuevos aranceles. Se trata principalmente de una transformación en la manera de entregar y gestionar electrónicamente la información utilizada para determinar el valor de las mercancías importadas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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