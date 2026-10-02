Federación mantiene atención a heridos por ataque en secundaria de Torreón

El Gobierno Federal mantiene atención a la evolución médica de los heridos y a las indagatorias sobre el ataque en la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila, señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la conferencia matutina de este viernes 2 de octubre, dirigida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que cuatro personas sufrieron lesiones en los sucesos del jueves: dos maestros, un alumno y una mujer. Un docente continúa delicado, mientras que la mujer se reporta estable.

García Harfuch recordó que una integrante del equipo directivo falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque, por lo que externó sus condolencias a familiares, docentes, alumnos y a toda la comunidad escolar. Según las indagatorias iniciales presentadas por el titular de la SSPC, dos hermanos mayores de edad, exalumnos de la escuela, irrumpieron en el inmueble y agredieron con armas blancas a miembros de la institución en distintas áreas. El funcionario apuntó que la administración federal colabora de manera estrecha con el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo sucedido.

Como respuesta al ataque, García Harfuch comunicó que, por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se formó un equipo multidisciplinario con la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la SEP, el Centro Nacional de Inteligencia, la SSPC y centros académicos. Esta célula buscará intensificar las estrategias de prevención, enfocándose en frenar contenidos digitales que promuevan la violencia y en optimizar la detección temprana de riesgos. La dependencia federal reiteró que mantendrá el respaldo a las víctimas y al plantel de La Unión, al tiempo que prosiguen las investigaciones estatales.

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