Federación mantiene atención a heridos por ataque en secundaria de Torreón

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    Federación mantiene atención a heridos por ataque en secundaria de Torreón
    En el informe, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que cuatro personas permanecen hospitalizadas tras el ataque en la Secundaria 13 de La Unión. ESPECIAL

Omar García Harfuch informó que dos maestros, un alumno y una mujer resultaron lesionados; la Federación colabora con Coahuila en las indagatorias

El Gobierno Federal mantiene atención a la evolución médica de los heridos y a las indagatorias sobre el ataque en la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila, señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la conferencia matutina de este viernes 2 de octubre, dirigida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que cuatro personas sufrieron lesiones en los sucesos del jueves: dos maestros, un alumno y una mujer. Un docente continúa delicado, mientras que la mujer se reporta estable.

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García Harfuch recordó que una integrante del equipo directivo falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el ataque, por lo que externó sus condolencias a familiares, docentes, alumnos y a toda la comunidad escolar.

Según las indagatorias iniciales presentadas por el titular de la SSPC, dos hermanos mayores de edad, exalumnos de la escuela, irrumpieron en el inmueble y agredieron con armas blancas a miembros de la institución en distintas áreas.

El funcionario apuntó que la administración federal colabora de manera estrecha con el Gobierno de Coahuila y la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo sucedido.

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Como respuesta al ataque, García Harfuch comunicó que, por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, se formó un equipo multidisciplinario con la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la SEP, el Centro Nacional de Inteligencia, la SSPC y centros académicos.

Esta célula buscará intensificar las estrategias de prevención, enfocándose en frenar contenidos digitales que promuevan la violencia y en optimizar la detección temprana de riesgos.

La dependencia federal reiteró que mantendrá el respaldo a las víctimas y al plantel de La Unión, al tiempo que prosiguen las investigaciones estatales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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