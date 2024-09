Desde la puerta de su cantina, Juan Barrios observó cómo los dos hombres continuaban discutiendo y escandalizando. El cantinero Juan Barrios, al presentir que algo grave podría suceder, llamó a la policía para pedir ayuda. Minutos después, se escuchó el galope de caballos: el cabo Pedro Arredondo y el agente Manuel Cardona, se aproximaban al lugar para calmar a los alborotadores y restablecer el orden.

12:35 P. M.

En el clímax de la discusión, Agustín Jaime sacó de la funda una pistola que llevaba entre sus ropas, exigió a José Eligio que le devolviera la daga que le había dado en la cantina de Juan Vélez, Alvarado entregó el arma a Agustín Jaime, rápido escondió la daga entre sus ropas, pero no así la pistola, todo esto antes de la llegada de los oficiales de la policía montada.

12:40 P.M.

Cuando los gendarmes arribaron a la esquina, el cabo Pedro Arredondo se apeó de su caballo, de manera rápida pudo quitar la pistola a Agustín Jaime que la tenía en mano y se la pasó a Manuel Cardona, que ya había desmontado y sostenía las riendas de los caballos con una de las manos. Una vez que desarmó a Jaime, Arredondo inquirió a los jóvenes: “¿Por qué se están peleando, muchachos?”.

Se acercó a José Eligio invitándolo para que se fuera a su casa. Es probable que por el estado que se encontraba, Agustín Jaime no escuchó o no entendió lo que Arredondo dijo a Alvarado.

Agustín Jaime encorajinado dijo: “Que se lo llevan pura chin...”, en voz alta se dirigió a Arredondo “No me desarmas tú, ni otro mejorcito que tú, hijo de la chin..., traigo con que quererte” se llevó la mano a la cintura, desenvainó la daga y con voz amenazante, expresó a Arredondo: “Ya me desarmastes, (sic), hijo de tu chin... mad..., pero te voy a matar, porque tú no eres quien me lleva preso ni quien me desarma.”.

Irradiado de furia, Jaime se abalanzó sobre el cabo Arredondo, intentando apuñalarlo. Arredondo se echó para atrás para esquivar los golpes mortales, Jaime, con la daga en mano, no cesaba en su intento, logrando hacer una cortada en el chaquetín del policía a la altura del corazón, de manera presurosa Arredondo seguía dando pasos para atrás, en el cruce de las calles de Múzquiz y Matamoros, instintivamente y movido por su deseo de sobrevivir, Arredondo sacó su pistola y disparó contra Agustín Jaime, segundos después, Jaime cayó al suelo.

El agente de policía Manuel Cardona se acercó con cautela al cuerpo inerte de Agustín Jaime, decidido a quitarle la daga que aún empuñaba. Pero en un último y desesperado acto de resistencia, Agustín Jaime, con las fuerzas que le quedaban, logró mover el brazo y cortó el pulgar de la mano de Cardona. Presa del pánico, José Eligio Alvarado al ver el cuerpo de su amigo en el suelo, se echó a correr, el agente de policía Cardona se percató de la huida de Alvarado, montó su caballo y justo en la intersección de las calles Múzquiz y Centenario, Cardona logró alcanzarlo y remitirlo a la comandancia de policía.