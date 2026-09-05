‘Chavo del 8’ se vuelve héroe durante inundaciones en Saltillo; rescata a mujer de camioneta varada

Aunque las precipitaciones estaban contempladas en el pronóstico meteorológico, la cantidad de agua acumulada en algunos puntos volvió a generar dificultades para automovilistas y peatones, con vialidades prácticamente intransitables y corrientes que obligaron a detener el paso.

Las fuertes lluvias registradas la tarde de ayer en Saltillo dejaron inundaciones, vehículos varados y complicaciones para la circulación en distintos sectores de la ciudad, principalmente en las zonas norte y oriente.

El hombre se acercó al vehículo y ayudó a la conductora a salir de la unidad, mientras el nivel del agua dificultaba el tránsito por la zona.

En ese punto ocurrió una escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Un hombre que suele trabajar limpiando vidrios en los vehículos, y que durante la jornada se encontraba disfrazado del popular personaje de televisión “El Chavo del 8”, fue captado auxiliando a una mujer cuya camioneta quedó varada en medio del agua, frente a la gasolinera ubicada en el acceso a Loma Linda.

Uno de los sitios más afectados fue la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda, donde después de aproximadamente media hora de lluvia comenzó a acumularse una importante cantidad de agua.

De acuerdo con comentarios difundidos en redes sociales, no sería la primera ocasión en que este trabajador brinda apoyo a personas que enfrentan problemas por los encharcamientos en ese sector. Usuarios señalaron que suele ayudar a los automovilistas cuando las lluvias provocan acumulaciones de agua.

La acción generó numerosos comentarios de reconocimiento hacia el hombre, aunque también hubo quienes llamaron a tomar conciencia sobre los riesgos de intentar rescatar personas o vehículos sin contar con capacitación especializada.

Entre las opiniones difundidas destacó la de un usuario identificado como Jesús Alcalá, quien cuestionó la falta de información sobre cómo actuar ante una emergencia de este tipo y señaló la importancia de conocer protocolos para auxiliar a una persona atrapada en un automóvil durante una inundación.

La acumulación de agua también provocó afectaciones importantes en la circulación de oriente a poniente. Reportes ciudadanos señalaron que el nivel alcanzado por el agua llevó a varios conductores a detenerse y evitar continuar por la lateral del bulevar Fundadores.

Incluso unidades de carga pesada permanecieron detenidas ante la cantidad de agua acumulada, mientras automovilistas buscaban alternativas para evitar quedar atrapados.

Otra situación complicada se presentó en el bulevar Colosio, donde el conductor de un automóvil sedán color arena terminó atascado en uno de los camellones después de intentar utilizarlo para esquivar una zona inundada.

RESCATAN A SEIS PERSONAS AL NORTE

Las lluvias también provocaron una emergencia en el Antiguo Camino a los Zertuche, al norte de la ciudad, donde elementos de la Policía Municipal auxiliaron a seis personas que eran arrastradas por la corriente.

El grupo estaba integrado por cinco hombres y una mujer, quienes viajaban a bordo de una camioneta Dodge RAM 4x4 blanca y se dirigían desde el fraccionamiento Campestre Capellanía.

Al llegar a un vado por el que cruza un arroyo, encontraron que el paso estaba completamente inundado. Pese a las condiciones, el conductor intentó atravesar la zona, pero la camioneta quedó detenida a mitad del trayecto.

La unidad terminó apagándose y quedó atrapada entre la corriente, lo que puso en riesgo a sus seis ocupantes.

Ante la situación, policías municipales intervinieron para poner a salvo a las personas antes de que la fuerza del agua pudiera arrastrar por completo el vehículo.

SE PREVÉN MÁS LLUVIAS

Las condiciones meteorológicas mantienen la posibilidad de nuevas precipitaciones durante este sábado y domingo, con probabilidades superiores al 50 por ciento, por lo que se recomienda extremar precauciones, particularmente en zonas bajas, vados, arroyos y vialidades que suelen presentar acumulaciones de agua.

La principal recomendación ante una inundación es no subestimar la fuerza de la corriente y evitar cualquier intento de atravesarla, ya sea a pie o en automóvil.