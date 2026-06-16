Debuta Fernando Rodríguez en el Congreso de Coahuila con iniciativa para castigar la usura

Rodríguez rindió protesta el pasado 9 de junio, una vez que Flores abandonó el recinto legislativo tras la suspensión de la sesión. La toma de protesta no fue transmitida por los canales oficiales del Congreso y fue difundida posteriormente por el propio legislador a través de redes sociales. Rodríguez ocupará el cargo hasta septiembre, cuando concluya la suspensión impuesta a Flores.

Fernando Rodríguez tuvo este martes su primera participación en tribuna como diputado local del Partido del Trabajo, luego de asumir temporalmente la curul de Antonio Flores, quien fue suspendido de sus funciones legislativas por acumulación de inasistencias.

Durante la sesión de este martes, el legislador presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila y endurecer las sanciones contra la usura, práctica que señaló como una de las principales causas de afectaciones patrimoniales para personas en situación de vulnerabilidad.

La propuesta plantea aumentar hasta en una mitad las penas cuando las víctimas sean adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes de grupos vulnerables. También contempla agravantes cuando se utilicen amenazas, intimidación o violencia para exigir pagos, se obligue a firmar documentos en blanco o se obtengan bienes como consecuencia de prácticas de préstamo abusivas.

En la exposición de motivos, el legislador argumentó que los prestamistas informales suelen aprovecharse de la necesidad económica de las personas mediante intereses excesivos, cobros abusivos y mecanismos de presión que derivan en sobreendeudamiento y pérdida de patrimonio.

“Es un abuso total. No tan solo es la forma, se apoderan de vehículos, casas y bienes, donde dejan a la gente en el más completo abandono”, expresó.

Rodríguez señaló que existen casos en los que préstamos de montos reducidos terminan convirtiéndose en deudas impagables debido a la firma de pagarés en blanco y a procesos de renegociación que calificó como engañosos.

Previo a su primera participación en la máxima tribuna del estado, Fernando Rodríguez aseguró que su paso por el Congreso estará enfocado en el trabajo legislativo y no en las confrontaciones políticas. El diputado consideró que los hechos ocurridos durante la sesión del pasado 9 de junio, cuando Antonio Flores acudió al recinto acompañado de familiares y simpatizantes del PT para manifestarse contra su suspensión, no deben repetirse en el Poder Legislativo.

“Los espacios legislativos son para legislar, para hacer leyes en favor de los ciudadanos, de las familias. No son un espacio para venir a hacer pan y circo, sobre todo circo”, declaró.

Rodríguez también defendió la decisión tomada por el Pleno y señaló que el Congreso debe mantener el orden y el respeto institucional y reiteró que su prioridad será el trabajo parlamentario y la presentación de propuestas legislativas.

“A eso venimos aquí, a hacer leyes, a modificar leyes, no a armar espectáculos como el que vieron”, concluyó.