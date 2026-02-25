Decomisan cristal y equipo para su venta durante cateo en la Zona Centro de Monclova

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Decomisan cristal y equipo para su venta durante cateo en la Zona Centro de Monclova
    Agentes de la Fiscalía General del Estado durante el cateo en la Zona Centro de Monclova, donde se aseguraron bolsas con droga y básculas grameras. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

Catean vivienda en el Centro de Monclova y aseguran droga conocida como cristal y equipo para su pesaje; autoridades investigan el caso

TORREÓN, COAH.- Agentes de la Fiscalía General del Estado catearon una vivienda en plena Zona Centro de Monclova, donde lograron asegurar droga conocida como cristal, además de básculas grameras.

La diligencia se efectuó la madrugada de este miércoles 25 de febrero en una vivienda ubicada sobre la calle Progreso, número 930.

Trascendió que previamente se habían recibido denuncias anónimas que señalaban presuntas actividades relacionadas con la venta de droga en ese sector.

Durante la intervención, los agentes localizaron varias bolsas de plástico que contenían la sustancia ilícita, así como equipo utilizado para su pesaje, elementos que forman parte de las evidencias integradas en la carpeta de investigación.

El cateo se llevó a cabo con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, como parte de las acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo en la región Centro.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

