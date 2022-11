Deja 4T sin recursos a centros científicos, opera COECYT sin apoyos federales en Coahuila

Los centros científicos de Coahuila operan sin recursos federales, afirmó Mario Valdés, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), ya que en este año, esta instancia no ha recibido presupuesto federal.

“A nivel nacional no hemos recibido recursos, ahorita no hay, los recursos y apoyos que teníamos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología este año fueron cerrados, no hay ningún apoyo a excepción de becas para jóvenes este que están estudiando posgrados en el extranjero”, aseguró Valdés.

Asimismo, el titular del Coecyt sostuvo que este año no se emitieron convocatorias para estudios nacionales y en el extranjero, dejando al menos 30 solicitudes en espera de especializarse a través de maestrías y doctorados en otros países.

Por lo tanto, el Coecyt opera con los 13 millones de pesos anuales que le son entregados por el Estado y echando mano de los cerca de 120 millones de pesos que se han recaudado desde el 2017 a través de las multas electorales que se aplican a los partidos políticos en la entidad.

“Bueno, pues sí afecta, aunque tenemos programas de posgrados muy buenos en nuestro estado y también en nuestro país, pero siempre existe la posibilidad de que los jóvenes puedan ir al extranjero y tengan otra beca”, expresó el director, quien señaló que los estudiantes becados son del área médica o ingenierías.

Normalmente, añadió, tenemos año con año aproximadamente 30 solicitudes para estudiar estudios de posgrado o de doctorado, recursos que siempre se nos entregaban, pues Coahuila era uno de los estados con mayor número de aspirantes, pero ya no se tienen estos recursos.

“En los últimos años, en esta Administración Federal nos la redujeron considerablemente”, reiteró el funcionario.

Esta falta de apoyos federales para la ciencia coahuilense se da en medio de recortes al presupuesto.

Para 2023, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrá un aumento nominal de 7 por ciento en su presupuesto respecto al 2022, sin embargo, en términos reales sigue estando por debajo del presupuesto de 2018, ante los recortes que ha realizado la actual administración federal.

INAUGURAN CENTRO DE CULTURA CIENTÍFICA

Autoridades estatales inauguraron ayer el Centro de Cultura Científica del Coecyt, un inmueble en el que se invirtieron 36 millones de pesos.

Este centro de Cultura Científica es un espacio que servirá para fortalecer la infraestructura científica con un enfoque de desarrollo sustentable, a fin de educar, interactuar, cambiar, concientizar y motivar a los estudiantes y al público en general en ejes temáticos enfocados al suelo, agua, aire, energía, residuos y biodiversidad.

En esta primera etapa, se cuenta con espacios destinados a exhibiciones temporales, auditorio y un área para el desarrollo de las actividades y servicios que presta el Coecyt.