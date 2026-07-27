Dejó proceso electoral en Coahuila 33 investigaciones contra delitos electorales

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    Dejó proceso electoral en Coahuila 33 investigaciones contra delitos electorales
    Entre los posibles delitos investigados están la coacción y compra del voto, así como la promoción ilegal y el uso de recursos ilícitos. ESPECIAL

La cifra supera lo registrado durante la elección de 2020, cuando no se reportaron investigaciones por delitos electorales

El proceso electoral que recientemente vivió Coahuila para renovar al Congreso del Estado dejó un cúmulo de denuncias electorales que no se observó durante el último proceso electoral similar de “elección huérfana”.

De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de este año, en Coahuila se han registrado un total de 33 carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales.

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Se trata de las carpetas donde a partir de una denuncia, la Fiscalía General del Estado inicia investigaciones y las reporta ante el SESNSP en su informe mensual de delitos del fuero común.

Aunque este cúmulo de carpetas puede parecer poco, en una elección anterior con características similares como fue la del 2020, cuando también se renovaron exclusivamente las curules a ocupar en el Congreso del Estado, se registraron cero indagatorias por este tipo de delito.

Mientras que el año pasado con la elección judicial hubo registro de 18 denuncias, hubo otras elecciones como la del 2024, que en conjunto reunieron hasta 107 procedimientos de investigación, o las del 2023 con 55.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-ya-se-empiezan-a-vislumbrar-las-tendencias-politico-electorales-CE22045667

En estas indagatorias del fuero común, están casos que pueden incluir coacción del voto, compra, promoción ilegal o con recursos ilegales de una figura, así como la privación del derecho a votar.

A decir del informe de la SESNSP, el municipio de Matamoros es donde más se ha registrado el inicio de indagatorias con un total de 11 carpetas iniciadas, nueve en Saltillo, cuatro en Monclova y tres en Torreón.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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