Dejó proceso electoral en Coahuila 33 investigaciones contra delitos electorales

El proceso electoral que recientemente vivió Coahuila para renovar al Congreso del Estado dejó un cúmulo de denuncias electorales que no se observó durante el último proceso electoral similar de “elección huérfana”. De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de este año, en Coahuila se han registrado un total de 33 carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales.

Se trata de las carpetas donde a partir de una denuncia, la Fiscalía General del Estado inicia investigaciones y las reporta ante el SESNSP en su informe mensual de delitos del fuero común. Aunque este cúmulo de carpetas puede parecer poco, en una elección anterior con características similares como fue la del 2020, cuando también se renovaron exclusivamente las curules a ocupar en el Congreso del Estado, se registraron cero indagatorias por este tipo de delito. Mientras que el año pasado con la elección judicial hubo registro de 18 denuncias, hubo otras elecciones como la del 2024, que en conjunto reunieron hasta 107 procedimientos de investigación, o las del 2023 con 55.

En estas indagatorias del fuero común, están casos que pueden incluir coacción del voto, compra, promoción ilegal o con recursos ilegales de una figura, así como la privación del derecho a votar. A decir del informe de la SESNSP, el municipio de Matamoros es donde más se ha registrado el inicio de indagatorias con un total de 11 carpetas iniciadas, nueve en Saltillo, cuatro en Monclova y tres en Torreón.