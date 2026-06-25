Delata video a saltillense: arrolló a su pareja y fingió accidente en Nuevo León

Salió a la luz el video en el que se observa cómo un conductor asesinó a su pareja al atropellarla intencionalmente en el estacionamiento de un edificio de departamentos, en el municipio de Santa Catarina.

En la grabación, que dura más de dos minutos, se aprecia que José Antonio, de 48 años, salía de reversa de un cajón de estacionamiento; al encontrarse frente a él Gory Doris Salas López, de 38 años, el hombre acelera para arrollar a la mujer, pasándole por encima con el vehículo.