Delata video a saltillense: arrolló a su pareja y fingió accidente en Nuevo León
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Un video reveló que el hombre atropelló a su pareja en Santa Catarina; intentando ocultar el feminicidio fingiendo una caída de escaleras
Salió a la luz el video en el que se observa cómo un conductor asesinó a su pareja al atropellarla intencionalmente en el estacionamiento de un edificio de departamentos, en el municipio de Santa Catarina.
En la grabación, que dura más de dos minutos, se aprecia que José Antonio, de 48 años, salía de reversa de un cajón de estacionamiento; al encontrarse frente a él Gory Doris Salas López, de 38 años, el hombre acelera para arrollar a la mujer, pasándole por encima con el vehículo.
Luego de detenerse metros más adelante, el sujeto desciende de la unidad y camina lentamente hacia ella. En las imágenes se observa que la mueve junto con sus pertenencias, posteriormente la sube al automóvil y la traslada a un hospital , donde aseguró ante el médico personal que la víctima se había caído por las escaleras de su departamento, ubicado en el complejo Murania, cerca de la colonia La Banda.
Sin embargo, mediante pruebas periciales las autoridades determinaron que el hecho no fue un accidente, sino que se trataba de un feminicidio, por lo que el presunto responsable ya fue detenido.