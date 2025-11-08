Delincuentes ‘ordeñan’ combustible en Zacatecas y golpean a transportistas coahuilenses

Coahuila
/ 8 noviembre 2025
    Delincuentes ‘ordeñan’ combustible en Zacatecas y golpean a transportistas coahuilenses
    Unidades de transporte de combustible avanzan bajo resguardo ante intentos de extorsión. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Autoridades confirman intento de extorsión a transportistas de combustible y despliegan operativos para resguardar pipas y prevenir desabasto

La inseguridad en el transporte de hidrocarburos en el norte de México ha cobrado una nueva modalidad. Autoridades regionales informaron que grupos criminales intentan extorsionar a distribuidores de diésel y gasolina en carreteras federales.

Aunque originalmente se detectaron casos en Zacatecas, este fenómeno involucra a camioneros que transportan combustible desde Coahuila y otras entidades colindantes. Los delincuentes abordan las pipas para sustraerles parte del combustible, una práctica conocida como “ordeña”.

Según fuentes oficiales, en cada incidencia los ladrones extraen entre 50 y 500 litros del tanque, sin que hasta ahora se tengan reportes de tomas mayores a esa cantidad. Este modus operandi ha sido corroborado por el secretario de Seguridad de Zacatecas, quien alertó sobre el robo de combustible en tránsito.

ORIGEN INTERESTATAL DEL ILÍCITO

Las autoridades aclaran que los intentos de extorsión no se inician en Zacatecas, sino en estados vecinos. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, advirtió que la red criminal opera principalmente en Durango y San Luis Potosí, y afecta a transportistas con rutas que pasan por Coahuila.

En sus palabras, muchos camioneros cargan combustible en Coahuila, Durango o San Luis Potosí y son ellos los que sufren las presiones extorsivas. De este modo, se invita a los gobiernos de esos estados a coordinar acciones conjuntas contra las bandas delictivas. En Coahuila, este llamado refuerza los protocolos de vigilancia en las vías de comunicación para proteger a los transportistas legítimos de posibles agresiones o robos.

OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y DENUNCIAS

Hasta el momento, las autoridades estatales reportan que no existe riesgo de desabasto de combustibles a pesar del aumento de estos delitos. Para prevenir crisis en el suministro, se desplegó un operativo especial de resguardo a las pipas que circulan por la región. Policías y fuerzas de seguridad han intensificado los patrullajes en tramos carreteros estratégicos, inspeccionando unidades de transporte pesado.

Al mismo tiempo, el gobierno exhortó a empresarios y conductores afectados a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión ante la Fiscalía. Hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal, por lo que se actúa de oficio: “no estamos esperando a que haya una denuncia ni una queja”, explicaron las autoridades, que activaron protocolos preventivos por instrucción del gobernador para evitar presiones al sector gasolinero.

La coordinación interinstitucional y la colaboración de los transportistas son claves para contener este delito. Mientras tanto, fuentes oficiales instan a quienes detecten alguna anomalía —ya sea bloqueo de vías o propuestas de pago irregular— a reportarlo de inmediato, con el fin de mantener seguros los vehículos y garantizar el abasto normal de combustibles en Coahuila y la región.

(Con información de Excelsior)

Temas


Carreteras
Extorsiones
combustibles

Localizaciones


Coahuila
Zacatecas

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia