Delincuentes ‘ordeñan’ combustible en Zacatecas y golpean a transportistas coahuilenses

La inseguridad en el transporte de hidrocarburos en el norte de México ha cobrado una nueva modalidad. Autoridades regionales informaron que grupos criminales intentan extorsionar a distribuidores de diésel y gasolina en carreteras federales.

Aunque originalmente se detectaron casos en Zacatecas, este fenómeno involucra a camioneros que transportan combustible desde Coahuila y otras entidades colindantes. Los delincuentes abordan las pipas para sustraerles parte del combustible, una práctica conocida como “ordeña”.

Según fuentes oficiales, en cada incidencia los ladrones extraen entre 50 y 500 litros del tanque, sin que hasta ahora se tengan reportes de tomas mayores a esa cantidad. Este modus operandi ha sido corroborado por el secretario de Seguridad de Zacatecas, quien alertó sobre el robo de combustible en tránsito.

ORIGEN INTERESTATAL DEL ILÍCITO

Las autoridades aclaran que los intentos de extorsión no se inician en Zacatecas, sino en estados vecinos. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, advirtió que la red criminal opera principalmente en Durango y San Luis Potosí, y afecta a transportistas con rutas que pasan por Coahuila.

En sus palabras, muchos camioneros cargan combustible en Coahuila, Durango o San Luis Potosí y son ellos los que sufren las presiones extorsivas. De este modo, se invita a los gobiernos de esos estados a coordinar acciones conjuntas contra las bandas delictivas. En Coahuila, este llamado refuerza los protocolos de vigilancia en las vías de comunicación para proteger a los transportistas legítimos de posibles agresiones o robos.

OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y DENUNCIAS

Hasta el momento, las autoridades estatales reportan que no existe riesgo de desabasto de combustibles a pesar del aumento de estos delitos. Para prevenir crisis en el suministro, se desplegó un operativo especial de resguardo a las pipas que circulan por la región. Policías y fuerzas de seguridad han intensificado los patrullajes en tramos carreteros estratégicos, inspeccionando unidades de transporte pesado.

Al mismo tiempo, el gobierno exhortó a empresarios y conductores afectados a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión ante la Fiscalía. Hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal, por lo que se actúa de oficio: “no estamos esperando a que haya una denuncia ni una queja”, explicaron las autoridades, que activaron protocolos preventivos por instrucción del gobernador para evitar presiones al sector gasolinero.

La coordinación interinstitucional y la colaboración de los transportistas son claves para contener este delito. Mientras tanto, fuentes oficiales instan a quienes detecten alguna anomalía —ya sea bloqueo de vías o propuestas de pago irregular— a reportarlo de inmediato, con el fin de mantener seguros los vehículos y garantizar el abasto normal de combustibles en Coahuila y la región.

