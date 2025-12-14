Demanda el Consejo Consultivo del Agua inversiones federales para enfrentar la crisis del agua en México

Tras felicitar al Gobierno federal por el acuerdo que logró con EE. UU. para la gestión del caudal del río Bravo, el Consejo Consultivo del Agua demandó, a través de un posicionamiento, medidas estratégicas para hacer frente a los “efectos catastróficos de la sequía”.

El organismo se refirió a la presencia de “un escenario cada vez más complejo en el norte del país” y advirtió sobre la amenaza del presidente Donald Trump de romper el Tratado de 1944 entre ambos países, relativo a la utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande), desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México.

“El Consejo Consultivo del Agua, organización ciudadana, plural e independiente, felicita al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por el acuerdo alcanzado con sus pares de Estados Unidos...”, reza la declaración pública.

El CCA respaldó la postura del gobierno mexicano de garantizar, en primer lugar, el consumo doméstico y del sector productivo, asimismo, por hacer “esfuerzos extraordinarios” después de una sequía prolongada, liberando 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para la Unión Americana.

“Dado que en el norte del país —puntualizó— se enfrentarán escenarios cada vez más complejos, derivados de las sequías y, por lo tanto, de menor disponibilidad de agua superficial, se requieren planes que incluyan medidas concretas para hacer frente a los efectos catastróficos de la sequía”, planteó la institución.

Por tal motivo, exhortó al Gobierno federal a hacer “un esfuerzo mayúsculo”, invirtiendo más recursos económicos en “acciones concretas”, como:

Tecnificación del campo, reconversión productiva, modernización de la infraestructura, tratamiento eficiente, esquemas eficientes de recuperación de agua y actualización de normas para fomentar el reúso y la regeneración de agua.

El Consejo puso al servicio del Estado la colaboración de sus miembros, aliados, expertos en el tema hídrico, científicos, académicos, organizaciones sociales, empresarios y grandes usuarios de agua, a fin de “detonar las mejores soluciones por el agua y por el país”.