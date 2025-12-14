Diputados de Morena dividen Morena una bolsa millonaria

La bancada de diputados de Morena, coordinada por Ricardo Monreal, recibió en 4 meses de 2024 un total de 304.1 millones de pesos, lo que equivale a lo que en un año le tocó a la fracción de senadores, encabezados por Adán Augusto López.

Los 253 diputados de Morena, que representan el 50.6 por ciento de la representación de la Cámara baja, permite al grupo mayoritario acceder a una bolsa millonaria para gastos administrativos y de nómina, calculado en función del número de integrantes.

De acuerdo al único informe financiero disponible sobre el recurso público para los grupos parlamentarios, publicado el 6 de febrero en la Gaceta Parlamentaria, a la fracción coordinada por Monreal le entregaron en promedio 2.53 millones de pesos al día.

Ello equivale a 76 millones de pesos por mes, entre septiembre y diciembre de 2024.

Los informes de las bancadas desglosan las diferentes partidas que se reciben, de las cuales una parte son para el gasto de los grupos parlamentarios y otra parte se reenvía a los diputados, como parte de los apoyos legislativos a los que tienen derecho.

Se trata de nueve conceptos con los cuales se calculan las subvenciones, en las que se considera siempre cuántos legisladores tiene cada fracción.

Para el caso de los diputados de Morena, se trata de las subvenciones por Apoyo Logístico, con 10.1 millones de pesos; Ordinaria Variable, con 67.3 millones; Honorarios Grupos Parlamentarios, de 25.4 millones; Apoyo para el Personal de Grupos Parlamentarios, de 22.6 millones; Apoyo Asistencia Legislativa, por 69.6 millones; Apoyo Atención Ciudadana, Transporte y Hospedaje, de 72.2 millones; Variable Ponderada, de 22 millones; Apoyo Actividades Legislativas, por 10.1 millones, y Apoyo Administrativo, por 4.6 millones, lo que en total dio, por 4 meses, la cantidad de 304.1 millones de pesos.

De ese dinero, la bancada debe depositar a cada legislador lo que le corresponda de Asistencia Legislativa y de Atención Ciudadana, Transporte y Hospedaje.

Todo lo demás es presupuesto para el grupo parlamentario, lo que en dicho periodo de 4 meses fue de aproximadamente 162.1 millones de pesos.

Y TAMBIÉN EN SENADO

Los senadores de Morena también tienen acceso a una bolsa millonaria -la más grande por su número de integrantes-, de subvenciones para gastos administrativos.

Durante la 65 Legislatura, la fracción del partido oficial recibía cerca de 373.9 mil pesos al mes, calculado por cada uno de sus 57 senadores, por lo que le depositaban mensualmente 21.3 millones de pesos, y al año sumaban 255.7 millones de pesos.

Con 67 integrantes en la 66 Legislatura, considerando los 373.9 mil pesos por cada uno en la anterior legislatura, la bancada de senadores de Morena recibe ahora al menos 25 millones de pesos al mes, que al año son 300 millones de pesos.

Tanto para el caso de los diputados como para los senadores, ambas Cámaras del Congreso mantienen en la opacidad cuánto reciben los grupos parlamentarios y tampoco se informa con precisión del destino final del dinero de los mexicanos.