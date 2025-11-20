Denuncia ARDEC abandono federal y auditorías fiscales a productores

Coahuila
/ 20 noviembre 2025
    Denuncia ARDEC abandono federal y auditorías fiscales a productores
    Antonio Trejo, de ARDEC, denuncia que las autoridades buscan recuperar dinero en lugar de apoyar al campo. FOTO: CUARTOSCURO

Antonio Trejo, representante de la asociación, lamenta que las dependencias federales actúen como una ‘caja chica’ para recaudar dinero en lugar de apoyar a la gente del campo

El sector agrícola de Coahuila enfrenta una dura realidad tras el cierre del ciclo de cosechas, marcada por la falta de apoyo gubernamental y una ofensiva fiscal. Antonio Trejo, representante de Acción Revolucionaria de Coahuila A.C. (ARDEC), alzó la voz ante esta situación.

El líder de ARDEC lamentó que, en el contexto actual, “la federación tiene abandonado el campo”. Señaló que la única ayuda que reciben los productores es a nivel municipal y estatal.

Además de la ausencia de soporte, Trejo denunció que algunos compañeros han estado recibiendo, “en lugar de ayudas, auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda”.

Las dependencias federales que antes ofrecían apoyo ahora se dedican “a recuperar dinero”, en lugar de asistir a los agricultores. “No se están dedicando a apoyar a la gente”, enfatizó el representante.

Explicó que esta estrategia fiscal incluye notificaciones para regresar dinero, congelamiento de cuentas y la creación de créditos fiscales. Las dependencias “están funcionando como una caja chica del gobierno para recuperar”.

Trejo calificó la situación como “un tiro de gracia para los productores”, quienes son obligados a pagar por errores en trámites pasados. Agregó que el último año en el que se entregaron recursos federales fue en 2019, con el presupuesto que dejó el expresidente Peña Nieto.

Ante esta problemática, ARDEC está prestando apoyo, ofreciendo asesoría jurídica a los productores afectados. La asociación busca pelear al gobierno para que se vuelvan a realizar las supervisiones necesarias.

Temas


Campo
Recursos Federales
AGRICULTURA

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

