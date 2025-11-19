Coahuila: Fortalecen infraestructura vial en Monclova y Acuña

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, inauguró dos obras de infraestructura vial en las regiones Norte y Centro del estado, que en conjunto suman más de 400 millones de pesos en inversión pública.

En Acuña, el mandatario entregó el bulevar Jesús María Ramón, una obra que, de acuerdo con el Gobierno del Estado, implicó una inversión de 255 millones de pesos y es considerada la intervención vial más grande realizada en ese municipio en los últimos años. La nueva vialidad busca mejorar el flujo del transporte pesado proveniente de la zona industrial y facilitar el tránsito de vehículos que se dirigen al Puente Internacional.

El alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, señaló que la obra contribuirá a mejorar la conectividad del municipio y a generar condiciones para atraer inversión.

Más tarde, en Monclova, Jiménez Salinas encabezó la entrega de la modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el que se invirtieron 151 millones de pesos. Esta intervención había sido planteada como una de las principales solicitudes ciudadanas durante la campaña, según afirmó el propio gobernador.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, destacó que la obra permitirá mejorar la movilidad regional para habitantes de Monclova, Frontera y Castaños.

Durante los eventos, el gobernador señaló que su administración continuará impulsando proyectos en materia de infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo económico. Adelantó que para el próximo año se contempla un paquete de obras carreteras y libramientos que, aseguró, sería el más grande en la historia del estado e incluiría proyectos en Zaragoza y Morelos.

Jiménez Salinas reiteró que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para mantener la competitividad y el clima de seguridad en el estado.