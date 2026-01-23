Denuncia madre presunto bullying de maestro hacia estudiante destacada en Parras

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Xochilt Yadira Rodríguez acudió a la Escuela Normal Dora Madero para presentar su inconformidad con un docente. FOTO: PEDRO PESINA

La dirección de la Escuela Normal Dora Madero lleva seguimiento del caso desde el año pasado, y el director informó que buscará un acuerdo para corregir la situación

Xochilt Yadira Rodríguez acudió a la Escuela Normal Dora Madero para solicitar a las autoridades de la institución la destitución del maestro Francisco García, presuntamente por bullying hacia su hija, en Parras.

La madre explicó que el maestro constantemente le asigna bajas calificaciones a su hija, quien es una estudiante destacada. Señaló que siempre ha estado pendiente de los estudios de su hija, quien en 2008 fue alumna número 1 de Coahuila.

Comentó que interpondrá una denuncia y que ya están al tanto sus abogados, así como la Comisión de Derechos Humanos y un psicólogo, quien entregará un documento que comprueba que el estrés de su hija es consecuencia de lo que ocurre en la escuela con el maestro Francisco.

No es la única alumna afectada, pero otros padres de familia y estudiantes temen denunciar por miedo a que se les bajen sus calificaciones.

La dirección de la escuela tiene conocimiento del caso desde el año pasado, aunque hasta ahora no se ha dado una respuesta favorable. Sin embargo, el director Aurelio Morales comentó en otra entrevista que tomará cartas en el asunto para llegar a un convenio y prevenir este tipo de anomalías, buscando una solución correcta dentro de la institución educativa donde se forman los futuros maestros.

