Denuncia madre presunto bullying de maestro hacia estudiante destacada en Parras

Xochilt Yadira Rodríguez acudió a la Escuela Normal Dora Madero para solicitar a las autoridades de la institución la destitución del maestro Francisco García, presuntamente por bullying hacia su hija, en Parras.

La madre explicó que el maestro constantemente le asigna bajas calificaciones a su hija, quien es una estudiante destacada. Señaló que siempre ha estado pendiente de los estudios de su hija, quien en 2008 fue alumna número 1 de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila