Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila
Durante el 2025 se reportaron 18 indagatorias del fuero común y 10 federales
El informe de incidencia delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que, tanto a nivel federal como local, los delitos cometidos contra el medio ambiente o relacionados con la gestión ambiental se triplicaron durante 2025.
De acuerdo con el reporte de los delitos del fuero común, entre enero y diciembre de 2025 Coahuila registró un total de 18 investigaciones por delitos medioambientales. Estos casos corresponden a carpetas que la Fiscalía General del Estado decidió abrir en distintas delegaciones de la entidad.
El Código Penal de Coahuila establece que este tipo de delitos abarca conductas que van desde incendios forestales hasta contaminación generada por la industria, el uso y tratamiento inadecuado del agua, el manejo indebido de recursos naturales, así como la operación de tiraderos clandestinos.
Según los datos oficiales, la incidencia de estos delitos se triplicó en comparación con 2024, cuando únicamente se registraron seis casos. Aunque la cifra de 2025 pudiera parecer baja, en Coahuila no se había reportado un número similar en los últimos cinco años. En 2020 no se registró ningún caso; en 2021 se contabilizaron tres; en 2022, siete, y en 2023, otros tres.
En el ámbito federal, la tendencia fue similar. Al cierre de 2025, Coahuila acumuló 10 investigaciones por delitos federales contra el medio ambiente y la gestión ambiental, lo que representa un aumento de cinco veces respecto a 2024, cuando solo se iniciaron dos indagatorias.
El informe también señala que, en el panorama federal, 2025 representó el año con la cifra más alta de investigaciones en esta materia para la entidad, luego de que en 2020 se registraran seis casos; en 2021, nueve; en 2022, uno, y en 2023, seis.