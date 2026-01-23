Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila
    Tanto los delitos del fuero común como en el fuero federal reportaron un aumento el año pasado. Foto: Archivo

Durante el 2025 se reportaron 18 indagatorias del fuero común y 10 federales

El informe de incidencia delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que, tanto a nivel federal como local, los delitos cometidos contra el medio ambiente o relacionados con la gestión ambiental se triplicaron durante 2025.

De acuerdo con el reporte de los delitos del fuero común, entre enero y diciembre de 2025 Coahuila registró un total de 18 investigaciones por delitos medioambientales. Estos casos corresponden a carpetas que la Fiscalía General del Estado decidió abrir en distintas delegaciones de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente

El Código Penal de Coahuila establece que este tipo de delitos abarca conductas que van desde incendios forestales hasta contaminación generada por la industria, el uso y tratamiento inadecuado del agua, el manejo indebido de recursos naturales, así como la operación de tiraderos clandestinos.

En 2025 se reportó el número más alto de este tipo de delitos en este lustro. Foto: Archivo

Según los datos oficiales, la incidencia de estos delitos se triplicó en comparación con 2024, cuando únicamente se registraron seis casos. Aunque la cifra de 2025 pudiera parecer baja, en Coahuila no se había reportado un número similar en los últimos cinco años. En 2020 no se registró ningún caso; en 2021 se contabilizaron tres; en 2022, siete, y en 2023, otros tres.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025

En el ámbito federal, la tendencia fue similar. Al cierre de 2025, Coahuila acumuló 10 investigaciones por delitos federales contra el medio ambiente y la gestión ambiental, lo que representa un aumento de cinco veces respecto a 2024, cuando solo se iniciaron dos indagatorias.

El informe también señala que, en el panorama federal, 2025 representó el año con la cifra más alta de investigaciones en esta materia para la entidad, luego de que en 2020 se registraran seis casos; en 2021, nueve; en 2022, uno, y en 2023, seis.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

Nuevas coplas viejas