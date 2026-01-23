Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila

El informe de incidencia delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que, tanto a nivel federal como local, los delitos cometidos contra el medio ambiente o relacionados con la gestión ambiental se triplicaron durante 2025.

De acuerdo con el reporte de los delitos del fuero común, entre enero y diciembre de 2025 Coahuila registró un total de 18 investigaciones por delitos medioambientales. Estos casos corresponden a carpetas que la Fiscalía General del Estado decidió abrir en distintas delegaciones de la entidad.

El Código Penal de Coahuila establece que este tipo de delitos abarca conductas que van desde incendios forestales hasta contaminación generada por la industria, el uso y tratamiento inadecuado del agua, el manejo indebido de recursos naturales, así como la operación de tiraderos clandestinos.