Denuncian bullying en secundaria de Sabinas; madre exige justicia

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Denuncian bullying en secundaria de Sabinas; madre exige justicia
    La madre de la alumna exige la localización del video y que se investigue a fondo el incidente para sancionar a los responsables. FOTO: REDES SOCIALES

La publicación de la madre de una jovencita víctima de agresiones generó decenas de comentarios de otros padres que compartieron experiencias similares, revelando que el bullying en la escuela sigue siendo un problema recurrente

SABINAS, COAH.- Kriss Ibarra, madre de una alumna de la Secundaria Técnica 68, hizo pública una denuncia tras la agresión que su hija sufrió esta tarde a la hora de salida. Según su versión, al menos dos estudiantes participaron en el ataque, y existiría un video del incidente en poder de compañeras de la llamada “planilla rosa pastel” de tercer grado.

La madre de familia aseguró que la agresión involucró a una alumna de primer grado y a otra de tercero, y señaló que la grabación podría haber sido difundida o simplemente archivada por los estudiantes. “Basta ya, jamás estuve de acuerdo que entrara en esa escuela pero el maldito sistema allí la mandó, el bullying en la actualidad es un delito y se paga hasta con cárcel aunque sean menores de edad, ya que si saben lo que hacen”, publicó Ibarra en redes sociales.

Kriss Ibarra advirtió que “no saben con quién se metieron” y que seguirá el caso “hasta las últimas consecuencias”, al tiempo que solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar el video y recabar cualquier testimonio sobre la agresión.

La publicación de la madre generó decenas de comentarios de otros padres que compartieron experiencias similares, revelando que el bullying en la escuela sigue siendo un problema recurrente que afecta a múltiples alumnos.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

