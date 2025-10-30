$!Denuncian bullying en secundaria de Sabinas; madre exige justicia

SABINAS, COAH.- Kriss Ibarra, madre de una alumna de la Secundaria Técnica 68, hizo pública una denuncia tras la agresión que su hija sufrió esta tarde a la hora de salida. Según su versión, al menos dos estudiantes participaron en el ataque, y existiría un video del incidente en poder de compañeras de la llamada “planilla rosa pastel” de tercer grado. TE PUEDE INTERESAR: Corredor Oso-Jaguar abarca Coahuila dentro de la estrategia de conservación en México

La madre de familia aseguró que la agresión involucró a una alumna de primer grado y a otra de tercero, y señaló que la grabación podría haber sido difundida o simplemente archivada por los estudiantes. “Basta ya, jamás estuve de acuerdo que entrara en esa escuela pero el maldito sistema allí la mandó, el bullying en la actualidad es un delito y se paga hasta con cárcel aunque sean menores de edad, ya que si saben lo que hacen”, publicó Ibarra en redes sociales.

Kriss Ibarra advirtió que “no saben con quién se metieron” y que seguirá el caso “hasta las últimas consecuencias”, al tiempo que solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar el video y recabar cualquier testimonio sobre la agresión. La publicación de la madre generó decenas de comentarios de otros padres que compartieron experiencias similares, revelando que el bullying en la escuela sigue siendo un problema recurrente que afecta a múltiples alumnos.