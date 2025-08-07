Denuncian crisis operativa de la Comar en Coahuila: crecen los rechazos

Los retrasos en los trámites para obtener la condición de refugiado en México han impactado de manera significativa a solicitantes en Coahuila, donde directores de albergues y organizaciones civiles advierten un incremento preocupante en el tiempo de espera y en las respuestas negativas por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, expuso que la situación se ha agravado, pues si antes los procedimientos ya eran lentos, ahora son hasta tres veces más tardados. A esta problemática se suma una disminución en los casos aprobados, lo cual ha generado múltiples impugnaciones legales, al considerar que no existe justificación sólida para negar el estatus de refugiado a personas que enfrentan contextos de violencia similares a los que antes sí eran reconocidos.

Xicoténcatl señaló que la lentitud del sistema, sumada a la falta de personal, vulnera los derechos básicos de las personas solicitantes, quienes durante meses –o incluso más de un año– no pueden acceder a un empleo formal ni a condiciones dignas mientras esperan una resolución. Esta situación no solo ocurre en Chiapas o Tapachula, tradicionalmente saturados, sino también en estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Baja California.

En este contexto, también se denunció la falta de transparencia, ya que la Comar ha dejado de publicar datos mensuales sobre las solicitudes de asilo, como lo hacía en administraciones anteriores. A la par, testimonios recabados por colectivos como el de Monitoreo Frontera Sur alertan sobre presuntos actos de corrupción que involucrarían a personal de la Comar y abogados particulares.

Luis Valencia, de Casa Nicolás en Monterrey, y el sacerdote Pat Murphy, de la Casa del Migrante en Tijuana, coincidieron en que las sedes estatales de la Comar no cuentan con titulares y enfrentan una evidente escasez de personal capacitado.

El panorama, sostienen las organizaciones, pone en entredicho el acceso efectivo al derecho de refugio en regiones como Coahuila, donde la falta de atención oportuna impacta directamente en la vida y seguridad de cientos de personas.

