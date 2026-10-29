Denuncian en redes robo de adornos en plaza de San Antonio, Arteaga

ARTEAGA, COAH.- A través de redes sociales, integrantes de la Unión de Emprendedores de San Antonio de las Alazanas denunciaron el supuesto robo y daño de la decoración colocada en la plaza principal de dicha localidad, la cual fue instalada en coordinación con el municipio para atraer turismo durante la temporada de Día de Muertos. De acuerdo con la publicación difundida en Facebook, los inconformes señalaron que, a pesar del esfuerzo y la cooperación para embellecer el espacio, personas desconocidas habrían sustraído flores de cempasúchil y calabazas utilizadas como adornos en el lugar.

En el texto se detalla que, según la información que les compartieron, escuelas de la región estaban solicitando flores de cempasúchil para sus altares y algunas personas habrían acudido a la plaza al enterarse de que había flores “gratis”, lo que presuntamente derivó en que cortaran las plantas.

Asimismo, se señala que algunas calabazas fueron robadas y otras más aparecieron rayadas y pintadas. “No se vale, tuvimos que recogerlas, no es posible que no respeten o cuiden”, expresa la publicación, en la que se hace un llamado a la comunidad para conservar las tradiciones y mantener el atractivo turístico del pueblo. DEBATE EN COMENTARIOS La publicación generó decenas de reacciones y comentarios en los que se condena el hecho. Algunos usuarios señalaron que los responsables podrían ser “gente foránea”, argumentando que en años anteriores no se presentaban este tipo de situaciones.

Sin embargo, otros internautas respondieron a esta teoría, comentando que es poco probable que personas de otras ciudades acudan hasta la localidad solo para llevarse flores o calabazas, por lo que sugirieron que se trata de personas de la misma comunidad. En la conversación, una usuaria expresó: “Así no se puede ser un pueblo mágico, no la frieguen”. Otros comentarios exigieron que se investigue y se sancione a los responsables, además de hacer un llamado a la concientización y a reforzar los valores de respeto por el trabajo y el esfuerzo de quienes hicieron posible la decoración.