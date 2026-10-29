Regidor de Ramos Arizpe acude ebrio a Cabildo: ‘Pueden decir que ando borracho, inventen lo que quieran’

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    Regidor de Ramos Arizpe acude ebrio a Cabildo: ‘Pueden decir que ando borracho, inventen lo que quieran’
    Pedro Aguirre rechazó los señalamientos sobre su presunto estado inconveniente durante la sesión de Cabildo en Ramos Arizpe. TOMADAS DEL VIDEO

Pedro Aguirre negó estar bajo los efectos del alcohol durante una sesión de Cabildo en Ramos Arizpe, donde se discutió la venta de tres predios municipales valuados en 80 millones de pesos

RAMOS ARIZPE, COAH.- En medio de una acalorada discusión por la venta de tres predios municipales valuados en 80 millones de pesos, el regidor Pedro Aguirre causó controversia durante la sesión de Cabildo en Ramos Arizpe tras acudir presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Al ser abordado sobre su conducta, el edil rechazó enérgicamente encontrarse en estado inconveniente y sostuvo que no consume bebidas alcohólicas desde el fin de semana. “Me pueden decir que ando borracho y lo que ustedes quieran. Bueno, inventen lo que ustedes quieran”, declaró.

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El regidor argumentó que las acusaciones en su contra responden a su postura política tras emitir su voto en contra de la enajenación de los inmuebles ubicados en Parques Industriales y Chumaría Ramón. “Yo dije que sea una subasta es lo mejor, compadres... No porque voto en contra me van a entrevistar”, cuestionó.

Sin embargo, otros ediles señalaron que el comportamiento de Aguirre fue notoriamente atípico. El regidor José Trinidad Pérez indicó que percibió un patrón inusual en su compañero. “A mí en lo personal, yo sí lo percibí con algo de aliento... no puedo decir si andaba ebrio o andaba amanecido”, expresó.

Por su parte, el regidor Alejandro Martínez coincidió en que su homólogo lucía distante de su conducta habitual. “Pedro siempre se ha caracterizado por ser una persona muy centrada, muy seria; en estas ocasiones venía pues un poquito más relajado”, comentó sobre las interacciones del edil.

Ante los hechos, la directora jurídica de Ramos Arizpe, Mayra Meléndez, recordó que la normativa prohíbe a los ediles presentarse en estado inconveniente. “Se tendría que hacer la investigación con las pruebas correspondientes en su momento... Sí se va a valorar esta situación”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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