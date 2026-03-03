Denuncian ‘guerra sucia’ contra Morena en Coahuila; señalan hostigamiento en Torreón

TORREÓN, COAH.- Lo que comenzó como vandalismo físico contra propaganda de Morena en diversos municipios de Coahuila ha evolucionado, según su dirigencia, en un “bloqueo administrativo” en Torreón.

Diego del Bosque denunció que, además de la destrucción de lonas en municipios como Ramos Arizpe y Jiménez, en Torreón los proveedores enfrentan consecuencias legales por trabajar con el partido guinda.

TE PUEDE INTERESAR: Se integran 384 cadetes a SSP y Fiscalía para fortalecer blindaje en Coahuila

“Hay una presión permanente del alcalde Román Cepeda”, afirmó Del Bosque, quien detalló que al menos siete estructuras han sido dañadas en Torreón bajo un clima de persecución.

El partido ya recurrió a la Fiscalía General del Estado para exigir garantías de equidad.

Los liderazgos enfatizaron que su propaganda cumple con la ley, pues se enfoca en el registro de nuevos militantes mediante herramientas digitales y no en la promoción del voto.

En el marco de esta disputa, el dirigente también desestimó las críticas de la oposición sobre sus precampañas.

Aseguró que sus aspirantes respetan los tiempos legales que concluyen el 20 de marzo y que no hay irregularidad en tener precandidatos únicos.

Con la meta de consolidar su crecimiento en la entidad, Morena espera los resultados de sus procesos internos para finales de abril, confiando en el respaldo de sus más de 250 mil afiliados coahuilenses.