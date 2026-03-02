PAN Coahuila presenta queja por actos anticipados de campaña de precandidatos de Morena

La dirigente estatal del PAN Coahuila, Elisa Maldonado, presentó este lunes una queja ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por presuntos actos anticipados de campaña de los precandidatos de Morena en los distritos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 16.

Maldonado señaló que los aspirantes a estos distritos cuentan con registro único y han sido designados como “coordinadores distritales” dentro de los Comités Seccionales de lo que llaman “Defensa de la Transformación Única”. La dirigente advirtió que estas acciones podrían constituir un incumplimiento de la normativa electoral.

La queja se basa, además, en que los precandidatos han circulado en redes sociales imágenes en las que aparecen junto a una silueta de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con invitaciones para dar inicio a las precampañas. Según Maldonado, estas acciones violan la ley, que prohíbe realizar actividades de precampaña cuando se es candidato único, como es el caso de todos los aspirantes registrados por Morena.

Acompañada de la representante propietaria ante el IEC, Magaly Palma, y del secretario de Elecciones, Mitchel Ramos, la dirigente estatal enfatizó: “En Coahuila defendemos las instituciones y también los procesos, es por eso que hoy acudimos ante la instancia local, a levantar la voz y exigir que actúen según los tiempos”.

La denuncia busca que el Instituto Electoral intervenga y garantice el cumplimiento de los lineamientos que regulan las precampañas, evitando que se utilicen de manera indebida para promocionar a los aspirantes antes de lo permitido por la ley.

Con esta acción, el PAN Coahuila reafirma su compromiso de vigilancia sobre los procesos electorales locales, asegurando que los comicios se desarrollen dentro de los plazos y normas establecidos, y evitando que los candidatos únicos se beneficien de actos anticipados de campaña.