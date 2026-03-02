PAN Coahuila presenta queja por actos anticipados de campaña de precandidatos de Morena

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 2 marzo 2026
    PAN Coahuila presenta queja por actos anticipados de campaña de precandidatos de Morena
    La dirigente estatal del PAN acudió al Instituto Electoral de Coahuila para presentar la queja formal por presuntos actos anticipados de campaña de precandidatos de Morena en diversos distritos. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Denuncias

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IEC
Morena
PAN

Elisa Maldonado, presentó ante el IEC una queja contra precandidatos de Morena por actos anticipados de campaña en 11 distritos de la entidad

La dirigente estatal del PAN Coahuila, Elisa Maldonado, presentó este lunes una queja ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por presuntos actos anticipados de campaña de los precandidatos de Morena en los distritos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 16.

Maldonado señaló que los aspirantes a estos distritos cuentan con registro único y han sido designados como “coordinadores distritales” dentro de los Comités Seccionales de lo que llaman “Defensa de la Transformación Única”. La dirigente advirtió que estas acciones podrían constituir un incumplimiento de la normativa electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca colecta 2026 de la Cruz Roja en Coahuila; entregan ambulancias y apoyos a delegaciones

La queja se basa, además, en que los precandidatos han circulado en redes sociales imágenes en las que aparecen junto a una silueta de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con invitaciones para dar inicio a las precampañas. Según Maldonado, estas acciones violan la ley, que prohíbe realizar actividades de precampaña cuando se es candidato único, como es el caso de todos los aspirantes registrados por Morena.

Acompañada de la representante propietaria ante el IEC, Magaly Palma, y del secretario de Elecciones, Mitchel Ramos, la dirigente estatal enfatizó: “En Coahuila defendemos las instituciones y también los procesos, es por eso que hoy acudimos ante la instancia local, a levantar la voz y exigir que actúen según los tiempos”.

La denuncia busca que el Instituto Electoral intervenga y garantice el cumplimiento de los lineamientos que regulan las precampañas, evitando que se utilicen de manera indebida para promocionar a los aspirantes antes de lo permitido por la ley.

Con esta acción, el PAN Coahuila reafirma su compromiso de vigilancia sobre los procesos electorales locales, asegurando que los comicios se desarrollen dentro de los plazos y normas establecidos, y evitando que los candidatos únicos se beneficien de actos anticipados de campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IEC
Morena
PAN

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez señaló que la subasta desierta de AHMSA retrasa la solución financiera y el pago a miles de trabajadores.

Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez
Las reformas establecen protocolos para el parto humanizado, acompañamiento en casos de duelo gestacional y programas integrales de atención a la salud de las mujeres.

Fortalecen en Coahuila normativa de salud para las mujeres
El gobernador Manolo Jiménez destacó la instalación de mesas regionales y municipales de seguridad en todo el estado, así como la coordinación permanente con Durango y Nuevo León para atender de manera conjunta los retos en zonas conurbadas.

Coahuila alista reuniones de seguridad y refuerza mesas regionales
Manolo Jiménez afirma que la entidad va mejorando en su economía.

Confirma Manolo Jiménez tres nuevas inversiones para Coahuila
A través de estos cambios se busca consolidar el acompañamiento espiritual en las comunidades.

Obispo realiza cambios en parroquias de Saltillo
Un estado fallido, por definición, se correlaciona con las capacidades de soberanía del Estado con sus ciudadanos.

“Failure of the State”: el diagnóstico internacional sobre las desapariciones en México
¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?

¿Pagarías más de mil pesos por ver a la Compañía Nacional de Teatro en Saltillo?
Área de disparo

Área de disparo