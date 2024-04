Denuncian presunto caso de acoso en Saltillo; familia de estudiante pide ayuda para identificar al agresor

Gracias a la colaboración de vecinos que cuentan con cámaras de seguridad en la zona, se obtuvieron registros visuales del incidente. Sin embargo, lamentablemente, las imágenes no permiten una identificación clara del agresor debido a la distorsión al hacer zoom, según reporta la familia afectada.

El presunto acosador, descrito como un individuo vestido con una playera gris, se desplazaba en una camioneta color guinda Chevrolet, según los testimonios recabados. Ante esta situación, la familia de la joven afectada ha decidido pedir ayuda para obtener información que pueda conducir a la identificación del supuesto agresor.

¨Las mujeres frente a un acoso la primera vez que nos pasa, quizás no sabemos el como actuar, muchas personas dirán, le hubiera timado foto o video tú hija, claro, eso lo pensamos todos, pero en ese momento queda paralizada, no es justo que alguien que quizás tenga mamá, hermanas, primas, tías, hijas o esposa ande acosando a chavas de 16 años, que no importa la edad, podemos ser acosadas a cualquier edad¨, expresó Elizabeth Garza, madre de la menor, en su publicación de Facebook.

Además, hacen hincapié en la importancia de estar alerta y tomar medidas preventivas, como el uso de kits de defensa personal y gas pimienta, especialmente en situaciones de riesgo como esta.Cualquier información que pueda contribuir a esclarecer este hecho se solicita que sea comunicada a las autoridades pertinentes.