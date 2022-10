Denuncian supuesto abuso contra menor en primaria de Saltillo

Martín y Elizabeth N, padres de un menor que cursa la primaria en la escuela Luis Donaldo Colosio T.M, que se localiza en la colonia Federico Berrueto Ramón de Saltillo denunciaron un abuso sexual hacia un menor que cursa el primer grado de primaria.

El abuso presuntamente fue cometido por otro alumno mayor, de la misma escuela.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre durante clases presenciales, según relató Elizabeth, mamá del menor.

Cuenta que regularmente ella acude a la primaria, alrededor de las 10:40 horas a dejarle el lonche al pequeño; ese día se regresó a su casa y al cabo de una hora fueron notificados sobre un malestar que tenía el menor.

“Llegué, le dejé el lonche al niño, él no me dijo nada, pero luego cuando llego a mi casa mi esposo me dice que le llamó la maestra diciéndole que el niño se sentía mal, le digo que a mí no me dijeron nada, se me hizo raro, y cuando me regreso empiezo a preguntar qué pasó y la maestra me dice que no me pudo decir qué tenía el niño”, expresa la madre.

Al mismo tiempo recuerda que la maestra le indicó que el menor tenía una lesión en sus partes íntimas.

“Yo me sorprendí, le pregunto a la maestra qué le pasó a mi hijo, si se cayó, si pasó algo, el niño nos dice que no; fui a revisarlo a la dirección porque la maestra nos dijo, entonces lo reviso y le enseño el papel a la directora donde todavía estaba sangrando y nos dice que vaya a revisarlo al médico.

“Entonces de ahí vamos al Hospital Materno Infantil y ahí les digo lo que trae el niño, ahí lo revisaron y resulta que trae una lesión, de hecho ellos reportaron a Pronnif y ahí llegó una licenciada y me dieron un citatorio”, comenta, preocupada.

También la canalizaron a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para brindarle atención psicológica al menor.

“Ahí en la terapia el niño comenta que fue otro niño mayor el que le hizo eso y hubo otro niño que vio cuando ocurrió la agresión, y lo que pasó fue que le introdujo un alambre en su parte íntima y de ahí que el niño salió corriendo espantado, de hecho lo pasaron con el médico y nos dijo que si hay una lesión y que es un abuso sexual”, expone Elizabeth.

SIN RESPUESTA

Aunque la UNIF junto con la Pronnif acudieron este 17 de octubre al plantel para realizar una notificación, las autoridades escolares hicieron caso omiso a la situación, según aseguraron los padres del menor afectado.

“Estamos muy preocupados porque no sabemos si esta es la primera vez que ocurre una situación como esta, nosotros trajimos a nuestro hijo para que reconociera al niño que abusó de él y ya sabe quién es, pero la directora lo que hizo fue ignorar la notificación y no sabemos qué es lo que vaya a pasar con el niño que cometió el abuso, queremos que se haga justicia por nuestro hijo”, exigió Martín.

Esta tarde, tanto el menor afectado como sus papás acudieron a una nueva sesión de terapia psicológica.

Los nombres de directivos, maestros y del menor involucrado se omitieron en esta nota para evitar entorpecer las investigaciones.