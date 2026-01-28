Derriba moto y deja a pareja lesionada en el Centro de Parras

El accidente ocurrió cerca de las 16:30 horas de este martes, cuando se recibió el reporte al sistema de emergencias 911 solicitando atención médica. Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja de Parras.

Los paramédicos atendieron a ambas personas, quienes presentaban fracturas en los pies. Tras la valoración inicial en el sitio, fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

