Derriba moto y deja a pareja lesionada en el Centro de Parras

Coahuila
/ 28 enero 2026
    La motocicleta fue alcanzada por la defensa del lado izquierdo del automóvil mientras intentaba cruzar la calle. FOTO: PEDRO PESINA

Los dos motociclistas fueron trasladados a un hospital con fracturas en los pies, mientras que la conductora del automóvil también fue llevada a otro nosocomio para su valoración médica

El accidente ocurrió cerca de las 16:30 horas de este martes, cuando se recibió el reporte al sistema de emergencias 911 solicitando atención médica. Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja de Parras.

Los paramédicos atendieron a ambas personas, quienes presentaban fracturas en los pies. Tras la valoración inicial en el sitio, fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

$!Paramédicos atienden a una pareja lesionada tras el choque de su motocicleta con un automóvil en el centro.
La conductora del vehículo entró en pánico al ver a los motociclistas lesionados y no sabía qué sucedería con ella. Afortunadamente, también fue atendida por paramédicos y trasladada a otro hospital.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Madero y Múzquiz, en la zona centro. Según se informó, la motocicleta casi había cruzado la calle cuando el automóvil la alcanzó con la defensa del lado izquierdo.

Elementos de la Policía y Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente trasladaron ambos vehículos a los patios de seguridad pública, para que los involucrados llegaran a un acuerdo sobre el incidente.

accidentes viales
Seguridad
choque de moto

Parras de la Fuente

