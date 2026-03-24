Descarta alcaldesa de General Cepeda que riña de adolescentes ocurriera en baile o cantina

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Descarta alcaldesa de General Cepeda que riña de adolescentes ocurriera en baile o cantina
    Videos en redes sociales mostraron a decenas de personas tras detenerse el tráfico. REDES SOCIALES

Mayra Ramos asegura que el conflicto fue un tema personal entre jóvenes y ya existen denuncias ante el Ministerio Público

La alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos, aclaró que la riña registrada este domingo entre jóvenes de 17 y 18 años no ocurrió en un evento público, desmintiendo versiones sobre un pleito en un baile o juego de béisbol.

De acuerdo con la edil, el altercado se suscitó en la vía pública cuando los involucrados, que ya tenían rencillas previas, coincidieron en una calle, provocando el congestionamiento vial que atrajo la atención de otros ciudadanos.

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“Fue una riña entre adolescentes, muchachos de 18 y 17 años. No había ni baile, no había ni cantina, no era ni un juego de béisbol; nada de lo que se mencionó fue cierto”, puntualizó Ramos sobre el origen del incidente.

Respecto a la presunta ausencia de seguridad, la alcaldesa explicó que la intervención de los padres de familia fue inmediata: “Cuando llega la policía, los mismos padres de familia me comentan que uno de ellos llega, los separa y se los lleva; fue rapidísimo”.

La funcionaria destacó que la corporación mantiene presencia constante: “Los oficiales siempre están en contacto con la ciudadanía, transitan a pie las calles; fue un tema de segundos donde los muchachitos se toparon y se dijeron de palabras”.

Mayra Ramos explicó que la gran cantidad de personas que aparecen en videos de redes sociales se debió a que los conductores se bajaron de sus vehículos al ver el tráfico detenido, lo que distorsionó la percepción de la magnitud del evento.

Sobre el estado de salud de los participantes, confirmó que solo hubo un lesionado leve: “Sí hubo un muchacho que llegó al centro de salud, traía un golpe en el labio; fue todo muy rápido y de forma particular”.

Tras reunirse con los padres de los involucrados, la alcaldesa informó que el caso ya está en manos de las autoridades judiciales: “Estuvimos platicando sobre el tema para la presentación de sus denuncias, las cuales ya se presentaron ante el MP”.

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Ante la proximidad de Semana Santa, Ramos garantizó la seguridad en el municipio: “Siempre solicitamos el apoyo del estado y los tres órdenes de gobierno; trabajamos de la mano para mantener la tranquilidad y lo hemos demostrado en operativos”.

Finalmente, reiteró que la seguridad es prioridad y que los hechos fueron aislados: “Quiero dejar bien claro, no era ni una cantina ni un baile, porque luego la información se fue distorsionando; fue un roce entre adolescentes”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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