Descarta alcaldesa de General Cepeda que riña de adolescentes ocurriera en baile o cantina

De acuerdo con la edil, el altercado se suscitó en la vía pública cuando los involucrados, que ya tenían rencillas previas, coincidieron en una calle, provocando el congestionamiento vial que atrajo la atención de otros ciudadanos.

La alcaldesa de General Cepeda , Mayra Ramos, aclaró que la riña registrada este domingo entre jóvenes de 17 y 18 años no ocurrió en un evento público, desmintiendo versiones sobre un pleito en un baile o juego de béisbol.

“Fue una riña entre adolescentes, muchachos de 18 y 17 años. No había ni baile, no había ni cantina, no era ni un juego de béisbol; nada de lo que se mencionó fue cierto”, puntualizó Ramos sobre el origen del incidente.

Respecto a la presunta ausencia de seguridad, la alcaldesa explicó que la intervención de los padres de familia fue inmediata: “Cuando llega la policía, los mismos padres de familia me comentan que uno de ellos llega, los separa y se los lleva; fue rapidísimo”.

La funcionaria destacó que la corporación mantiene presencia constante: “Los oficiales siempre están en contacto con la ciudadanía, transitan a pie las calles; fue un tema de segundos donde los muchachitos se toparon y se dijeron de palabras”.

Mayra Ramos explicó que la gran cantidad de personas que aparecen en videos de redes sociales se debió a que los conductores se bajaron de sus vehículos al ver el tráfico detenido, lo que distorsionó la percepción de la magnitud del evento.

Sobre el estado de salud de los participantes, confirmó que solo hubo un lesionado leve: “Sí hubo un muchacho que llegó al centro de salud, traía un golpe en el labio; fue todo muy rápido y de forma particular”.

Tras reunirse con los padres de los involucrados, la alcaldesa informó que el caso ya está en manos de las autoridades judiciales: “Estuvimos platicando sobre el tema para la presentación de sus denuncias, las cuales ya se presentaron ante el MP”.