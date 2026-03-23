Arteaga espera hasta 85 mil visitantes con el Festival de las Siete Cazuelas y eventos de abril

ARTEAGA, COAH.- Con una expectativa de hasta 85 mil visitantes y una derrama económica estimada entre 48 y 50 millones de pesos, el municipio de Arteaga presentó su agenda turística y cultural para los primeros días de abril, en la que destaca la novena edición del Festival de las Siete Cazuelas. La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el programa contempla actividades gastronómicas, musicales y tradicionales en distintos puntos del Pueblo Mágico, con el objetivo de impulsar la economía local y fortalecer la promoción turística de la región.

El arranque de las actividades será el próximo 3 de abril con el Festival de las Siete Cazuelas, que se realizará durante dos días en la explanada de la Presidencia Municipal, en un horario de 12:00 a 18:00 horas. El evento ofrecerá una muestra de platillos de cuaresma preparados por cocineras tradicionales, además de la venta de productos regionales como pan artesanal, nieves, licores y ates, así como la participación de artesanos y presentaciones de ballet folklórico.

A partir del 4 de abril, la programación se extenderá a cinco puntos del municipio: El Tunal, Los Lirios, Huachichil, San Antonio de las Alazanas y la cabecera municipal, donde se llevarán a cabo rodeos y bailes populares con la participación de agrupaciones de música regional mexicana.

Entre los artistas confirmados destacan Los Cadetes de Linares, Los Mora, Los Capitanes de Ojinaga, Los Traileros del Norte y Lalo Mora, quienes encabezarán los eventos musicales programados durante el fin de semana. La alcaldesa señaló que para garantizar el desarrollo seguro de las actividades se implementará un operativo especial coordinado entre Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y Policía Turística, con brigadas preparadas para atender cualquier eventualidad. De acuerdo con cifras del municipio, en 2025 se registró la visita de alrededor de 80 mil personas, con una derrama económica de 45 millones de pesos y una ocupación hotelera cercana al 85 por ciento en cabañas. Para este año se prevé un crecimiento aproximado del 6 por ciento tanto en afluencia como en ingresos.

Actualmente, Arteaga cuenta con un padrón de 60 cabañas registradas para hospedaje turístico, con una ocupación del 67 por ciento al corte del 20 de marzo. La zona con mayor demanda es San Antonio de las Alazanas, seguida por la cabecera municipal, Huachichil, Los Lirios y El Tunal. Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a los prestadores de servicios turísticos para integrarse al Registro Nacional de Turismo, con el propósito de ofrecer mayor certeza a visitantes y fortalecer la formalidad del sector.

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