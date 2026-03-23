Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral

Con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres trabajadoras y avanzar en la equidad laboral, el Gobierno de Coahuila inauguró la Unidad de Género de la Secretaría del Trabajo, un espacio que brindará asesoría, acompañamiento y vinculación laboral con perspectiva de género. La apertura de la nueva oficina, ubicada en el Servicio de Empleo Coahuila sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el Nuevo Centro Metropolitano, fue encabezada por la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, junto a Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres.

Durante su mensaje, Zogbi Castro destacó que esta unidad busca convertirse en un punto de apoyo integral para mujeres que enfrentan situaciones de discriminación, acoso u hostigamiento laboral, así como para aquellas que buscan incorporarse al mercado productivo. Explicó que el espacio operará bajo cuatro ejes principales: asesoría jurídica laboral, vinculación con empleo, capacitación y canalización a instancias correspondientes en caso de violencia de género, tanto en el ámbito laboral como personal.

“Lo más importante es que las mujeres sepan a dónde acudir, que tengan acompañamiento y que encuentren aquí una red de apoyo”, señaló.

Además, indicó que uno de los principales retos a atender es la brecha salarial, por lo que se trabajará en coordinación con sindicatos, empresas e instituciones para promover condiciones de igualdad en los centros laborales. Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, resaltó que con esta nueva unidad se fortalece la red institucional en el estado, al pasar de 15 a 91 unidades de género en distintas dependencias. Subrayó que la autonomía económica es clave para reducir la violencia contra las mujeres, por lo que este tipo de espacios contribuyen a generar oportunidades de desarrollo y capacitación.

En tanto, Liliana Salinas Valdés destacó la importancia del trabajo coordinado entre dependencias para brindar atención integral, desde la prevención de la violencia hasta el acceso a empleo, educación y programas sociales. Durante el evento también se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el DIF Coahuila, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la capacitación laboral, especialmente para madres jóvenes. Las autoridades coincidieron en que este modelo busca replicarse en otras regiones del estado, como parte de una estrategia para garantizar mejores condiciones laborales y mayor equidad para las mujeres. Posteriormente, se realizó el corte de listón y un recorrido por las instalaciones de la nueva Unidad de Género. En entrevista, la secretaria del Trabajo informó que, en lo que va del año, se han realizado alrededor de 450 inspecciones laborales en la entidad, enfocadas en verificar condiciones generales de trabajo, como contratos, prestaciones y seguridad social.

Señaló que entre las irregularidades más frecuentes detectadas se encuentran la falta de contrato escrito y la ausencia de reglamentos internos en los centros de trabajo. Asimismo, indicó que actualmente se cuenta con 13 inspectores, cifra que aumentará a 20 en las próximas semanas, con el fin de fortalecer la supervisión laboral en el estado. Finalmente, hizo un llamado a trabajadores y trabajadoras a presentar sus quejas a través de canales oficiales, como el sistema SIQAL, para poder activar inspecciones y atender posibles violaciones a sus derechos laborales.

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