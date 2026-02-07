Descarta Sedu aumento ‘alarmante’ de bullying en Coahuila

La Secretaría de Educación en Coahuila (Sedu) reportó que durante 2025 se atendieron 45 denuncias relacionadas con acoso escolar en planteles de Educación Básica, mismas que fueron canalizadas y resueltas principalmente a través de esquemas de mediación entre padres de familia de los alumnos involucrados.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, afirmó que no existe un incremento alarmante de casos de bullying en las escuelas del estado y aseguró que los señalamientos emitidos por el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Francisco Javier Mancillas, carecen de datos verificables.

Asimismo, el funcionario desestimó que en el último año se hayan registrado agresiones de estudiantes o tutores hacia docentes o personal administrativo, tanto en instituciones públicas como privadas.

Lozano Sánchez detalló que más de 30 de los reportes se concentraron en la Región Sureste, donde se ubica el mayor número de planteles de nivel Básico en la entidad.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y MEDIACIÓN

El subsecretario explicó que la Sedu aplica un protocolo específico para la atención de casos de acoso escolar, el cual inicia con la recepción y canalización formal del reporte ante la autoridad educativa correspondiente.

A partir de ello, se evalúa la gravedad del incidente para determinar si el conflicto puede resolverse mediante mediación entre las partes involucradas o si amerita la imposición de medidas disciplinarias conforme a la normatividad vigente.

Indicó que únicamente en situaciones consideradas graves o excepcionales ha sido necesaria la intervención de la Policía Municipal, además de la notificación inmediata a los padres o tutores legales de los estudiantes.

PROGRAMAS PREVENTIVOS EN MARCHA

Como parte de la estrategia integral de prevención, Lozano Sánchez destacó que la dependencia mantiene activos diversos programas enfocados en el fortalecimiento del entorno escolar.

Entre ellos se encuentran “Ser más”, orientado al desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes; “Cultura de paz y Mediación escolar”, y “Vive libre sin drogas”. Estas iniciativas se implementan actualmente en cerca del 50 por ciento de las escuelas de Educación Básica en el estado, con énfasis en el nivel Primaria.

Con estas acciones, la Sedu busca no solo atender oportunamente los casos que se presentan, sino consolidar ambientes escolares seguros, incluyentes y basados en la cultura de la prevención.