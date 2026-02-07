Descarta Sedu aumento ‘alarmante’ de bullying en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Descarta Sedu aumento ‘alarmante’ de bullying en Coahuila
    La Secretaría de Educación en Coahuila informó que en 2025 se atendieron 45 denuncias de acoso escolar en planteles de Educación Básica. FOTO: ESPECIAL

Señalamientos emitidos por el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF)

La Secretaría de Educación en Coahuila (Sedu) reportó que durante 2025 se atendieron 45 denuncias relacionadas con acoso escolar en planteles de Educación Básica, mismas que fueron canalizadas y resueltas principalmente a través de esquemas de mediación entre padres de familia de los alumnos involucrados.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez, afirmó que no existe un incremento alarmante de casos de bullying en las escuelas del estado y aseguró que los señalamientos emitidos por el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Francisco Javier Mancillas, carecen de datos verificables.

TE PUEDE INTERESAR: Acapara Saltillo casos de acoso escolar en secundarias del Estado

Asimismo, el funcionario desestimó que en el último año se hayan registrado agresiones de estudiantes o tutores hacia docentes o personal administrativo, tanto en instituciones públicas como privadas.

Lozano Sánchez detalló que más de 30 de los reportes se concentraron en la Región Sureste, donde se ubica el mayor número de planteles de nivel Básico en la entidad.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y MEDIACIÓN

El subsecretario explicó que la Sedu aplica un protocolo específico para la atención de casos de acoso escolar, el cual inicia con la recepción y canalización formal del reporte ante la autoridad educativa correspondiente.

A partir de ello, se evalúa la gravedad del incidente para determinar si el conflicto puede resolverse mediante mediación entre las partes involucradas o si amerita la imposición de medidas disciplinarias conforme a la normatividad vigente.

Indicó que únicamente en situaciones consideradas graves o excepcionales ha sido necesaria la intervención de la Policía Municipal, además de la notificación inmediata a los padres o tutores legales de los estudiantes.

PROGRAMAS PREVENTIVOS EN MARCHA

Como parte de la estrategia integral de prevención, Lozano Sánchez destacó que la dependencia mantiene activos diversos programas enfocados en el fortalecimiento del entorno escolar.

Entre ellos se encuentran “Ser más”, orientado al desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes; “Cultura de paz y Mediación escolar”, y “Vive libre sin drogas”. Estas iniciativas se implementan actualmente en cerca del 50 por ciento de las escuelas de Educación Básica en el estado, con énfasis en el nivel Primaria.

Con estas acciones, la Sedu busca no solo atender oportunamente los casos que se presentan, sino consolidar ambientes escolares seguros, incluyentes y basados en la cultura de la prevención.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bullying
Violencia
Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro