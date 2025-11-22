Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones

El Gobierno de Coahuila continúa ampliando las acciones de prevención y combate a las adicciones mediante el programa integral Vive Libre Sin Drogas, una estrategia coordinada por el DIF estatal junto con diversas dependencias.

La iniciativa opera en todas las regiones de la entidad y se basa en un modelo interinstitucional que combina campañas informativas, actividades comunitarias, atención especializada y procesos de profesionalización dirigidos a personal de centros de tratamiento.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que el programa busca fortalecer la salud mental y emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Destacó que la estrategia forma parte de las políticas impulsadas por la administración estatal en materia de prevención.

El programa se integra por cinco ejes que abarcan campañas de sensibilización, acciones preventivas, atención especializada, capacitación para personal de centros y proyectos de reinserción social.

Entre las acciones reportadas se encuentran campañas en medios de comunicación y redes sociales, además de la distribución de 45 mil artículos promocionales y 30 mil volantes informativos. También se realizaron cinco activaciones regionales con la participación de aproximadamente 2,500 jóvenes.

El chatbot “Vivi”, habilitado para brindar orientación sobre riesgos y canales de atención, ha recibido mil 800 solicitudes, de acuerdo con datos del DIF.

El componente preventivo incluye actividades deportivas, artísticas y recreativas. Entre ellas destacan:

-Concurso Estatal de Talentos Vive Libre, con mil 100 participantes.

-Copa de Campeones Vive Libre, torneo mixto con 912 jóvenes.

-Urban Games 2025, con competencias de skate, roller y BMX.

-Stand itinerante y Unidad Móvil Gigantes de Barrio, que han atendido a 4 mil 500 jóvenes mediante dinámicas tecnológicas y de realidad virtual.

-Programa Aplícate, dirigido a personas en procesos de reinserción social.

-10 conciertos “Volver a Soñar”, con más de 9 mil estudiantes asistentes.

En materia de regulación, el Gobierno del Estado informó que ha reforzado la supervisión de centros residenciales de atención a las adicciones. Además, mil 200 responsables y profesionales de la salud han recibido capacitación, y 890 personas participaron en un diplomado impartido en conjunto con la Universidad Autónoma de Coahuila.

La Unidad Móvil “Acércate” también recorrió los 38 municipios para ofrecer atención psicológica, médica y social.

Autoridades estatales destacaron que la estrategia busca reforzar la prevención y ampliar los servicios de acompañamiento en todo el territorio, como parte de una política pública que se mantiene en coordinación con instituciones educativas, de salud y de seguridad.