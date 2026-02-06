Acapara Saltillo casos de acoso escolar en secundarias del Estado

Saltillo concentró durante 2025 la mayoría de casos de acoso escolar en secundarias de la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu).

Recientemente se registró un nuevo incidente en la capital del estado, en la secundaria número 7, ubicada al oriente de la ciudad, donde un estudiante resultó con fractura de nariz tras enfrentarse a golpes con otro alumno al interior de los baños del plantel; hecho que ya es atendido por las autoridades correspondientes.

El director de la escuela, Felipe de Jesús Saucedo, informó que al interior del plantel se registran al menos dos incidentes de este tipo entre estudiantes cada año; no obstante, señaló que son más frecuentes las peleas en los alrededores de la institución, en ocasiones relacionadas con pandillas que operan en el sector.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Educación, al igual que en 2024, la región Sureste del estado —particularmente el municipio de Saltillo— encabezó la estadística con el mayor número de incidentes.