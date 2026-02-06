Acapara Saltillo casos de acoso escolar en secundarias del Estado

    Acapara Saltillo casos de acoso escolar en secundarias del Estado
    De manera general, los casos de acoso escolar han venido a la baja en los últimos años en la entidad. Foto: Freepik

Saltillo concentró 18 de los 22 registrados el año pasado en este nivel escolar; este jueves se denunció un nuevo hecho al oriente de la ciudad

Saltillo concentró durante 2025 la mayoría de casos de acoso escolar en secundarias de la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Estado (Sedu).

Recientemente se registró un nuevo incidente en la capital del estado, en la secundaria número 7, ubicada al oriente de la ciudad, donde un estudiante resultó con fractura de nariz tras enfrentarse a golpes con otro alumno al interior de los baños del plantel; hecho que ya es atendido por las autoridades correspondientes.

El director de la escuela, Felipe de Jesús Saucedo, informó que al interior del plantel se registran al menos dos incidentes de este tipo entre estudiantes cada año; no obstante, señaló que son más frecuentes las peleas en los alrededores de la institución, en ocasiones relacionadas con pandillas que operan en el sector.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Educación, al igual que en 2024, la región Sureste del estado —particularmente el municipio de Saltillo— encabezó la estadística con el mayor número de incidentes.

$!Pese a la baja, Saltillo y la Región Sureste sigue concentrando la mayoría de casos.
Pese a la baja, Saltillo y la Región Sureste sigue concentrando la mayoría de casos. Foto: Freepik

En los últimos dos años, el nivel de secundaria ha concentrado entre el 40 y el 50 por ciento del total de los casos de acoso escolar registrados anualmente. En 2025 se documentaron 22 incidentes en este nivel, de un total de 45; mientras que en 2024 se contabilizaron 33 de los 75 reportados en todo el estado.

Del total de los registros correspondientes a 2025, cuatro casos fueron identificados como ciberbullying, una modalidad que también se presentó en el nivel de primaria, con uno de los 16 incidentes de acoso escolar registrados el año pasado.

Además, la capital del estado contabilizó un caso en preescolar y tres en nivel medio superior. A estos se suma un caso en primaria en el municipio de General Cepeda, lo que da un total de 39 registros en la región Sureste.

En la región Laguna se documentó un caso en secundaria; en la región Centro, uno en Monclova, también en ese nivel; y en la región Norte, dos casos más en secundaria, uno en Allende y otro en Acuña. En tanto, las regiones Carbonífera y Desierto registraron un caso en primaria cada una, ocurridos en los municipios de Sabinas y Ocampo, respectivamente.

La Sedu subrayó que el interés superior de la niñez guía su actuación y que, ante cualquier situación de violencia, se brinda atención integral a las y los estudiantes involucrados, además de establecer compromisos con madres, padres o tutores para garantizar la atención médica, psicológica o psiquiátrica que resulte necesaria.

“El acoso escolar representa un problema social al que se debe dar la importancia necesaria, por lo que es indispensable enfocar todos los esfuerzos en la erradicación y el combate de estas conductas”, destacó la dependencia.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

