Descartan víctimas tras intensas lluvias en Ramos Arizpe; Protección Civil activa operativos

Las fuertes lluvias registradas ayer en Ramos Arizpe movilizaron a los cuerpos de emergencia, que concentraron sus esfuerzos en un colector pluvial ante el temor de ciudadanos de que una persona hubiera quedado atrapada en su interior. Así lo confirmó Francisco Sánchez Aguirre, titular de Protección Civil de Ramos Arizpe, quien señaló que el reporte relacionado con dicho colector fue la situación de mayor relevancia atendida por la corporación durante la contingencia.

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“La gente estaba muy preocupada porque pensaban que la persona que se había introducido en este colector permanecía en el interior. Entonces acudimos al lugar con equipo especializado, utilizamos las Quijadas de la Vida y levantamos parte de la rejilla”, detalló el funcionario. Gracias a estas maniobras, el personal logró acceder al sistema de drenaje para descartar cualquier situación de riesgo.

“De esa manera se permitió el flujo del agua y pudimos ingresar a un elemento para realizar la revisión. Afortunadamente, no se encontraba ninguna persona en el interior”, afirmó. Respecto a las afectaciones registradas en el resto del municipio, Sánchez Aguirre informó que el saldo se limitó a daños materiales menores, principalmente relacionados con la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad.

“Después de esto tuvimos algunos árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales fueron atendidos, pero el hecho de mayor relevancia fue el relacionado con el colector”, comentó el titular de la dependencia. Al ser cuestionado sobre posibles fallas en el suministro eléctrico ocasionadas por la tormenta, el funcionario indicó que Protección Civil no recibió reportes directos sobre afectaciones graves en cableado o transformadores.

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“No tuvimos algún reporte relacionado con la Comisión Federal de Electricidad o con cables de energía eléctrica. Cuando recibimos este tipo de reportes, acudimos al lugar, acordonamos el área y notificamos a la Comisión Federal de Electricidad para su atención”, explicó. Finalmente, el director de Protección Civil precisó que se contabilizaron tres árboles caídos, entre ellos un pino que se encontraba recargado sobre una barda. Asimismo, descartó derrumbes de estructuras, personas lesionadas o víctimas derivadas de las lluvias registradas en el municipio.

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