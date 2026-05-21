Evalúan obras de pavimentación y drenaje tras lluvias en Ramos Arizpe

Acompañado por los directores de Obras Públicas y Servicios Primarios, el edil constató que el nuevo sistema de desniveles evitó las inundaciones de hasta medio metro de altura que tradicionalmente afectaban el tránsito en esa zona.

Luego de las precipitaciones registradas en la región, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó una supervisión en la segunda etapa de Real del Valle para evaluar el comportamiento de la infraestructura vial ante las lluvias.

“Donde estamos parados, a la altura del puente, tenemos concreto hidráulico porque aquí siempre existía el problema de que el agua se llevaba el pavimento. Ahora, con el concreto, ya no tenemos esas afectaciones”, señaló.

Gutiérrez Merino explicó que la obra cuenta con una losa de alta resistencia y especificaciones técnicas diseñadas para conducir el flujo pluvial de manera directa hacia el cauce natural del sector, evitando encharcamientos severos.

“Más de 20 centímetros de concreto hidráulico nos ayudan a que el agua, en lugar de estancarse, continúe su recorrido hacia el arroyo. Antes, cada vez que llovía se formaban grandes acumulaciones de agua en esta zona”, detalló.

El munícipe relató que durante la madrugada acudieron a verificar el comportamiento de la vialidad bajo la lluvia, confirmando que las adecuaciones de ingeniería civil funcionaron conforme a lo proyectado.

“Vinimos a revisar mientras llovía con intensidad y observamos que el agua fluyó sin problemas. Funcionaron los drenajes y también los desniveles que se construyeron en este punto”, comentó.

Para garantizar que el sistema mantenga su efectividad, instruyó a las cuadrillas municipales a iniciar labores de limpieza, desazolve y retiro de maleza en las inmediaciones del cauce.

“Estamos coordinándonos con Servicios Primarios para limpiar todo el arroyo y permitir que el agua siga su curso natural, evitando que se estanque, aun cuando se cuente con los desniveles adecuados”, apuntó.

Finalmente, el alcalde reconoció que algunas obras de recarpeteo han registrado ligeros retrasos debido a problemas de suministro por parte de los proveedores de materiales.

“El problema radica en los proveedores, ya que el incremento en los costos de energéticos, chapopote y aceites ha generado dificultades en el abastecimiento. Además, factores externos han provocado cierto desabasto”, indicó.