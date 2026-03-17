Descubren en Nuevo León nueva especie de mosasaurio de hace 70 millones de años; Museo del Desierto en Coahuila anuncia hallazgo

El Museo del Desierto dio a conocer el descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio, un reptil marino que habitó los océanos hace aproximadamente 70 millones de años. El ejemplar, denominado Prognathodon cipactli, fue identificado a partir de restos fósiles hallados en el municipio de Linares, Nuevo León.

El jefe del Departamento de Paleontología del museo, Héctor Rivera Sylva, informó que el descubrimiento fue hecho en el 2001, cuando fue localizado el cráneo del animal en esa región. Explicó que la filogenia realizada en años posteriores permitió determinar que se trata de una especie nueva, resultado del trabajo conjunto de especialistas de México e Inglaterra.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Museo del Desierto y Museo de las Aves alcanzan casi 400 mil visitantes en 2025

Rivera Sylva señaló que durante el periodo en que vivió este organismo, la zona de Linares se encontraba cubierta por el mar, lo que facilitaba la presencia de grandes depredadores. Indicó que estos animales deben entenderse como equivalentes ecológicos de especies actuales como las orcas, debido a su comportamiento cazador.

Los mosasaurios fueron reptiles marinos que dominaron los océanos durante los últimos millones de años del Cretácico, ocupando el papel que hoy desempeñan depredadores como tiburones y cetáceos. En el caso de esta especie, destacó que presenta dientes más grandes y robustos, lo que sugiere la capacidad de cazar presas de mayor tamaño.