Descubren en Nuevo León nueva especie de mosasaurio de hace 70 millones de años; Museo del Desierto en Coahuila anuncia hallazgo

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Descubren en Nuevo León nueva especie de mosasaurio de hace 70 millones de años; Museo del Desierto en Coahuila anuncia hallazgo
    Los mosasaurios eran depredadores marinos comparables a las orcas actuales. OMAR SAUCEDO

El hallazgo, presentado por el Museo del Desierto, corresponde a un depredador marino identificado a partir de un fósil localizado en Linares en el 2001.

El Museo del Desierto dio a conocer el descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio, un reptil marino que habitó los océanos hace aproximadamente 70 millones de años. El ejemplar, denominado Prognathodon cipactli, fue identificado a partir de restos fósiles hallados en el municipio de Linares, Nuevo León.

El jefe del Departamento de Paleontología del museo, Héctor Rivera Sylva, informó que el descubrimiento fue hecho en el 2001, cuando fue localizado el cráneo del animal en esa región. Explicó que la filogenia realizada en años posteriores permitió determinar que se trata de una especie nueva, resultado del trabajo conjunto de especialistas de México e Inglaterra.

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Rivera Sylva señaló que durante el periodo en que vivió este organismo, la zona de Linares se encontraba cubierta por el mar, lo que facilitaba la presencia de grandes depredadores. Indicó que estos animales deben entenderse como equivalentes ecológicos de especies actuales como las orcas, debido a su comportamiento cazador.

Los mosasaurios fueron reptiles marinos que dominaron los océanos durante los últimos millones de años del Cretácico, ocupando el papel que hoy desempeñan depredadores como tiburones y cetáceos. En el caso de esta especie, destacó que presenta dientes más grandes y robustos, lo que sugiere la capacidad de cazar presas de mayor tamaño.

$!El Museo del Desierto planea exhibir el fósil junto con una réplica en verano.
El Museo del Desierto planea exhibir el fósil junto con una réplica en verano. OMAR SAUCEDO

El fósil corresponde a un ejemplar adulto con una longitud estimada de entre cinco y seis metros, aunque otros individuos del grupo podían alcanzar hasta los 12 metros.

$!El Museo del Desierto anunció el descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio.
El Museo del Desierto anunció el descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio. OMAR SAUCEDO

La especie fue nombrada cipactli en referencia a una deidad de la cosmogonía náhuatl asociada con un monstruo marino. El nombre busca vincular el hallazgo científico con las raíces culturales de México.

Los mosasaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años, en el mismo evento que provocó la desaparición de los dinosaurios. El museo prevé que se realice una réplica del ejemplar para su exhibición en verano junto con el fósil.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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