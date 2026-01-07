Saltillo: Museo del Desierto y Museo de las Aves alcanzan casi 400 mil visitantes en 2025

Dos de los Museos más importantes de Coahuila alcanzaron casi 400 mil visitantes durante todo el año 2025. De acuerdo con cifras compartidas a VANGUARDIA, el Museo del Desierto (Mude) alcanzó los 336 mil 52 visitantes, mientras que el Museo de las Aves de México (Musave) registró 63 mil visitantes.

El Mude informó que para este 2026, continúa trabajando en la culminación del Campamento Cretácico, una sección ubicada en el área exterior del Desierto Viviente que se espera concluir este mismo año.

TE PUEDE INTERESAR: Los 5 museos de Saltillo que quizá no conocías

Para este 2026, el museo presentará una gran exposición de minerales en la zona del Salón Mirador y renovará completamente la exhibición “Zona Dinos”, la sección de dinosaurios robotizados.

Expuso a VANGUARDIA que para esta muestra, se espera la llegada de dinosaurios de última generación que reemplazarán a los actuales.