Saltillo: Museo del Desierto y Museo de las Aves alcanzan casi 400 mil visitantes en 2025
Los museos informaron de exposiciones y actividades que seguirán desarrollando este 2026
Dos de los Museos más importantes de Coahuila alcanzaron casi 400 mil visitantes durante todo el año 2025. De acuerdo con cifras compartidas a VANGUARDIA, el Museo del Desierto (Mude) alcanzó los 336 mil 52 visitantes, mientras que el Museo de las Aves de México (Musave) registró 63 mil visitantes.
El Mude informó que para este 2026, continúa trabajando en la culminación del Campamento Cretácico, una sección ubicada en el área exterior del Desierto Viviente que se espera concluir este mismo año.
Para este 2026, el museo presentará una gran exposición de minerales en la zona del Salón Mirador y renovará completamente la exhibición “Zona Dinos”, la sección de dinosaurios robotizados.
Expuso a VANGUARDIA que para esta muestra, se espera la llegada de dinosaurios de última generación que reemplazarán a los actuales.
En cuanto al Musave, su directora Sofía Elena Strozzi, explicó que para este año arrancó con exposiciones de alebrijes del Grupo Cultural RUMA, así como de fotografías del Club de Observadores del Museo.
“Seguimos trabajando mucho en la educación ambiental, en el cuidado y la conservación de las aves y el medio ambiente, en escuelitas, en comunidades rurales y con escuelas de aquí de Saltillo con nuestros talleres educativos los fines de semana, en los que se realizan casitas nido, comederos, acuarelas, todas esas actividades”, agregó.
También continuará con la campaña de reciclaje a partir de los meses de marzo y abril en la que a cambio de botellas de plástico PET se le regala a los visitantes una plantita.
A su vez se continuará con la campaña de esterilización de gatos, la cual Strozzi calificó como “un superéxito”. “Llevamos ya 5 años trabajando con esta campaña con el municipio y también va a empezar a finales de enero”, concluyó.