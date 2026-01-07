Saltillo: Museo del Desierto y Museo de las Aves alcanzan casi 400 mil visitantes en 2025

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Saltillo: Museo del Desierto y Museo de las Aves alcanzan casi 400 mil visitantes en 2025
    El Museo del Desierto (Mude) recibió 336 mil 52 visitantes a lo largo del año. FOTO: OMAR SAUCEDO

Los museos informaron de exposiciones y actividades que seguirán desarrollando este 2026

Dos de los Museos más importantes de Coahuila alcanzaron casi 400 mil visitantes durante todo el año 2025. De acuerdo con cifras compartidas a VANGUARDIA, el Museo del Desierto (Mude) alcanzó los 336 mil 52 visitantes, mientras que el Museo de las Aves de México (Musave) registró 63 mil visitantes.

El Mude informó que para este 2026, continúa trabajando en la culminación del Campamento Cretácico, una sección ubicada en el área exterior del Desierto Viviente que se espera concluir este mismo año.

TE PUEDE INTERESAR: Los 5 museos de Saltillo que quizá no conocías

Para este 2026, el museo presentará una gran exposición de minerales en la zona del Salón Mirador y renovará completamente la exhibición “Zona Dinos”, la sección de dinosaurios robotizados.

Expuso a VANGUARDIA que para esta muestra, se espera la llegada de dinosaurios de última generación que reemplazarán a los actuales.

$!El Musave mantiene actividades de educación ambiental y talleres educativos en comunidades y escuelas.
El Musave mantiene actividades de educación ambiental y talleres educativos en comunidades y escuelas. FOTO: OMAR SAUCEDO

En cuanto al Musave, su directora Sofía Elena Strozzi, explicó que para este año arrancó con exposiciones de alebrijes del Grupo Cultural RUMA, así como de fotografías del Club de Observadores del Museo.

“Seguimos trabajando mucho en la educación ambiental, en el cuidado y la conservación de las aves y el medio ambiente, en escuelitas, en comunidades rurales y con escuelas de aquí de Saltillo con nuestros talleres educativos los fines de semana, en los que se realizan casitas nido, comederos, acuarelas, todas esas actividades”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Prepara Museo del Desierto tienda de regalos en el AIFA; busca aprovechar conexión a Saltillo

También continuará con la campaña de reciclaje a partir de los meses de marzo y abril en la que a cambio de botellas de plástico PET se le regala a los visitantes una plantita.

A su vez se continuará con la campaña de esterilización de gatos, la cual Strozzi calificó como “un superéxito”. “Llevamos ya 5 años trabajando con esta campaña con el municipio y también va a empezar a finales de enero”, concluyó.

Temas


Cultura
Turismo
museos

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Elementos de seguridad acordonaron la zona en la colonia Conquistadores, donde una mujer de 68 años fue localizada sin vida y su hijo detenido como presunto responsable.

FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo