Desde Acuña, propone Canacintra utilizar recursos excedentes del petróleo para reconstruir Acapulco

ACUÑA, COAHUILA.- “México cuenta con recursos para reconstruir Acapulco. Ahí están los excedentes petroleros de más de 400 mil millones de pesos, que, como señalan los expertos, se necesitan 21 mil millones de dólares para rehabilitar Acapulco; pues ahí están, en los excedentes petroleros”, afirmó la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, durante su participación en la 12ª Expo Industriales y Proveedores que se lleva a cabo en Acuña, Coahuila.

La empresaria coincidió con otras voces en que es factible establecer un fondo de reconstrucción para Acapulco y las áreas perjudicadas utilizando los excedentes de la industria petrolera, sin necesidad de recortar programas y/o proyectos estratégicos del Gobierno.

“Nos queda a nosotros decir: alzar la voz, ser muy fuertes, no patear puertas, pero cuando sea necesario, a lo mejor dar un manotazo por el bien del sector productivo y de todos los mexicanos, porque no podemos ver la desgracia y no involucrarnos en lo que pasa”, añadió.

Ortega Azar reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en situaciones como las que vive hoy Acapulco, pero lamentó la desaparición inmediata del FONDEN a la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, lo que sería útil hoy para aplicar planes como el DN-III, que incluía la distribución de alimentos calientes a los damnificados.

“Yo vengo de un estado de huracanes, sé lo que es vivir la desgracia, no tener alimentos, no tener energía; tener niños pequeños, ¿y dónde está el apoyo? No seamos insensibles y aprovechemos este momento, porque Acapulco necesita mucho”, puntualizó.