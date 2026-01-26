Desde Torreón, el PRI rechaza la reforma electoral propuesta por Morena

TORREÓN, COAH.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene una postura de rechazo absoluto hacia la nueva propuesta de reforma electoral impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, ya que amenaza los principios fundamentales de la democracia y podría debilitar la representación ciudadana.

Así lo expresó la diputada federal y presidenta del Comité Municipal del PRI en Torreón, Verónica Martínez, quien subrayó la importancia de preservar un sistema electoral transparente y equitativo.

En La Laguna, el PRI va avanzando, puesto que la gente se ha dado cuenta que esa cuarta transformación no vino a transformar, sino que vino a deformar en economía, en temas sociales y en infraestructura, pues no han sabido administrar los recursos públicos ni han logrado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Martínez agregó que la inconformidad social se refleja en el creciente respaldo al PRI, que ha sabido responder a las necesidades comunes.

El PRI, como gobierno, supo dar resultados en su tiempo, trabajó cercano a la gente, por eso Coahuila se mantiene blindado, advirtió la legisladora. Además, destacó que las políticas implementadas por el partido fueron clave para el desarrollo regional y la estabilidad que hoy distingue a Coahuila frente a otros estados.

En esas circunstancias, el PRI en Torreón se encuentra preparado rumbo al proceso electoral 2026; aquí el partido está unido y los militantes convencidos de que este año mantendrán la confianza de la gente bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y del alcalde Román Alberto Cepeda. Se están fortaleciendo las estructuras internas y reforzando el trabajo territorial para consolidar el proyecto político y garantizar la continuidad de los programas sociales.

Felipe González, diputado local y secretario general del PRI en Torreón, manifestó que en todo Coahuila el PRI está fuerte y va con todo en el siguiente proceso electoral, para seguir manteniendo la seguridad y seguir atrayendo inversiones que generen empleo. González resaltó que la unidad partidista y el compromiso con la ciudadanía serán factores decisivos para que el PRI continúe como referente de estabilidad y progreso en la región.

El diputado local por Torreón, Coahuila, Felipe González, ha impulsado diversas acciones en 2025 orientadas a la regulación y el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA), con especial énfasis en el ámbito educativo y la protección de los jóvenes.

“Estamos explorando el tema de la inteligencia artificial, yo he estado poniendo en la mesa que se tenga una regulación al respecto y que esta gran herramienta no sea mal usada por los jóvenes que hoy nada más descargan sus trabajos en la aplicación y esta aplicación se los realiza de forma impecable, provocando que ya no haya ese trabajo de investigación por parte de los alumnos y que no adquieran un conocimiento adecuado en su formación académica”, declaró al respecto el diputado.