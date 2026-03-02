Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
    Juan Pablo Alvarado Cepeda se encuentra entre los magistrados suplentes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, designado con 22 votos. ARCHIVO

Los magistrados fueron electos mediante el voto libre y secreto de la legislatura; rindieron protesta en el Pleno esta misma tarde

El Congreso del Estado de Coahuila designó este lunes, mediante el sufragio, a las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila, luego de realizar la votación entre las ternas de candidaturas para ocupar los cargos titulares y suplentes.

Tras avalar por unanimidad las candidaturas de las tres ternas presentadas, el Pleno llevó a cabo la votación.

TE PUEDE INTERESAR: Va Congreso de Coahuila contra los vapeadores

Con 22 votos a favor fueron designados como magistrados titulares Bernardo González Morales, ex dirigente del PAN en Coahuila, quien ya había fungido como magistrado en el mencionado órgano; Gustavo López Arizpe, ex magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y Bertha Mata Ortiz, ex comisionada del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. En las magistraturas suplentes, Hilda Chávez García obtuvo 23 votos y Juan Pablo Alvarado Cepeda 22 votos.

Las personas electas rindieron protesta alrededor de la 1:30 de la tarde en el Pleno del Congreso.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es un órgano especializado del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía constitucional, independencia y plena jurisdicción, con sede en la capital.

Su función principal es conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos entre dependencias estatales, municipales, órganos autónomos y sus trabajadores, incluidos los de la educación. También realiza funciones administrativas como el registro de sindicatos y el depósito de convenios laborales.

De acuerdo con el artículo 171 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, el Tribunal estará integrado por tres magistraturas titulares y dos suplentes, quienes durarán seis años en el cargo y funcionarán en Pleno y en Salas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Magistrados

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros