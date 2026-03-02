Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

El Congreso del Estado de Coahuila designó este lunes, mediante el sufragio, a las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila, luego de realizar la votación entre las ternas de candidaturas para ocupar los cargos titulares y suplentes.

Tras avalar por unanimidad las candidaturas de las tres ternas presentadas, el Pleno llevó a cabo la votación.

TE PUEDE INTERESAR: Va Congreso de Coahuila contra los vapeadores

Con 22 votos a favor fueron designados como magistrados titulares Bernardo González Morales, ex dirigente del PAN en Coahuila, quien ya había fungido como magistrado en el mencionado órgano; Gustavo López Arizpe, ex magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y Bertha Mata Ortiz, ex comisionada del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. En las magistraturas suplentes, Hilda Chávez García obtuvo 23 votos y Juan Pablo Alvarado Cepeda 22 votos.

Las personas electas rindieron protesta alrededor de la 1:30 de la tarde en el Pleno del Congreso.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es un órgano especializado del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía constitucional, independencia y plena jurisdicción, con sede en la capital.

Su función principal es conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos entre dependencias estatales, municipales, órganos autónomos y sus trabajadores, incluidos los de la educación. También realiza funciones administrativas como el registro de sindicatos y el depósito de convenios laborales.

De acuerdo con el artículo 171 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, el Tribunal estará integrado por tres magistraturas titulares y dos suplentes, quienes durarán seis años en el cargo y funcionarán en Pleno y en Salas.