Va Congreso de Coahuila contra los vapeadores

Coahuila
/ 2 marzo 2026
    La diputada María del Mar Treviño Garza impulsa una reforma para prohibir de manera expresa los cigarrillos electrónicos y sistemas electrónicos de administración de nicotina en Coahuila. CONGRESO DE COAHUILA

La reforma busca prohibir el uso, venta y promoción de sistemas electrónicos de nicotina ante el aumento de consumo entre jóvenes

Ante el incremento en el uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes, el Congreso del Estado analizará una reforma para prohibir de manera expresa el uso, comercio, venta, distribución, exhibición, promoción y producción de estos dispositivos en la entidad.

La propuesta, impulsada por la diputada María del Mar Treviño Garza, pretende modificar el artículo 33 Bis de la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado de Coahuila para establecer la prohibición de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y cualquier dispositivo vaporizador con usos similares.

Contempla distintas modalidades de estos dispositivos, conocidos como e-cigs, vape pens, pods, mods, sistemas de tanque y productos de tabaco calentado, entre otros. También incluye la restricción de objetos que, sin ser productos del tabaco, utilicen elementos de marca, diseño o señales que los identifiquen con estos productos.

El planteamiento retoma lo establecido en el decreto federal publicado el 31 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, que prohíbe la circulación y comercialización de estos productos en todo el territorio nacional.

La legisladora señaló que el uso de estos artefactos entre jóvenes puede fomentar la adicción a la nicotina y convertirse en puerta de entrada al consumo de cigarrillos tradicionales. Indicó que en el país hay 17.3 millones de fumadores y recientemente se ha registrado un incremento en el consumo de tabaco entre adolescentes de 12 a 17 años.

“Vemos la urgente necesidad de hacer lo que nos corresponde en nuestra legislación para proteger la salud pública, especialmente la de los jóvenes. Coincidimos con lo manifestado por la autoridad federal en el citado Decreto, estos productos constituyen un riesgo para la salud ya que contienen sustancias químicas tóxicas que pueden causar daño pulmonar, enfermedades cardiovasculares y adicción.”

Temas


Cigarros
Tabaquismo
vapeadores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

