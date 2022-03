Despide Casa de los Niños de Saltillo a psicólogo infantil por agredir a su pareja sentimental

Por no comulgar con los valores de la institución, la Casa de los Niños de Saltillo despidió a su psicólogo infantil, quien incurrió en actos de violencia en contra de su pareja.

Lucía Garza, directora de esta asociación civil, dijo que los hechos en lo que se involucró Luis Roberto “N”, quien está demandado penalmente por la familia de su pareja sentimental, se dieron fuera de las instalaciones de la institución, en el entorno privado del aparente agresor.

Señaló que en ningún momento la parte agredida por el profesionista fue alguna niña o niño que reciben atención en esta AC o de alguna trabajadora de la misma.

“Somos una asociación civil que la verdad somos reconocidas por todos los premios, toda la transparencia, todo lo que tenemos; llevamos una trayectoria de 22 años donde lo único que hacemos es trabajar por los niños, las niñas y los adolescentes que viven en situación de riesgo social”, indicó Garza.

“Fue un hecho ajeno a la institución, no fue aquí, pero decidimos hacer eso (despedir al psicólogo), pero ya la información se está distorsionando”, indicó la directora.

Señaló que en los hechos, dado el enojo de la mujer afectada y su familia, ellos están tratando de hacer viral el asunto, involucrando a la Casa de los Niños.

“Le digo claramente, es un psicólogo, llevaba poco tiempo con nosotros, aproximadamente seis meses; aquí siempre demostró responsabilidad, una persona que cumplía con su trabajo”, señaló Garza.

“La cuestión fue que en su vida privada, aparentemente suscitó un hecho violento ante su pareja o su novia, no puedo darle detalles porque no nos metemos en la vida privada de la gente de aquí, entonces no sé si era su novia, su pareja o qué”, abundó.

Garza indicó que el caso empezó a trascender viralmente en redes sociales, por lo que el viernes por la mañana, y además ante la preocupación de los padres y madres de familia, decidieron actuar.

“Hubo dos cosas, primero, una total pérdida de confianza ante la persona, y segundo, ante esas acusaciones, yo no digo que si eran difamatorias o reales, pero que van en contra total de los valores y principios de la institución, se tomó la decisión (del despido)”, mencionó.