Despliegan Coahuila y Nuevo León operativo conjunto para blindar la frontera entre ambos estados

El dispositivo reunió a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, como parte de una estrategia regional para reforzar la seguridad en el norte del País.

Fuerzas de seguridad de Coahuila y Nuevo León desplegaron este viernes un operativo coordinado de vigilancia y barrido en la zona limítrofe entre ambas entidades, con el objetivo de detectar células criminales, inhibir delitos y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

Uno de los elementos destacados fue la participación de un helicóptero Black Hawk de Fuerza Civil de Nuevo León, que realizó sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento en puntos estratégicos de la frontera.

Las labores aéreas complementaron los recorridos terrestres y permitieron ampliar la vigilancia del territorio, así como mejorar la capacidad de reacción de las corporaciones ante posibles incidentes.

COORDINAN VIGILANCIA EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS

El operativo se extendió por los municipios de Hidalgo, Juárez y Candela, en Coahuila, así como por Anáhuac y otras localidades cercanas de Nuevo León.

De acuerdo con la información difundida sobre el despliegue, la coordinación entre las corporaciones busca facilitar la movilización inmediata de los elementos de seguridad de ambos estados en caso de una emergencia, mediante comunicación permanente y acciones conjuntas.

El esquema también pretende mejorar el intercambio de información y ampliar la capacidad operativa en una zona donde los límites estatales requieren coordinación entre las autoridades para atender posibles amenazas.

BUSCAN MANTENER LOS OPERATIVOS

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que existe disposición de las autoridades políticas y de seguridad de ambas entidades para realizar este tipo de ejercicios con mayor frecuencia.

El Mandatario sostuvo que la seguridad debe mantenerse al margen de diferencias partidistas y que la colaboración entre instituciones permite mejorar los resultados en beneficio de la población.

Las autoridades informaron que los operativos de vigilancia y barrido continuarán de manera periódica como parte de la estrategia regional para prevenir delitos, reforzar la presencia de las corporaciones y mantener condiciones de seguridad en la frontera entre Coahuila y Nuevo León.