Exgobernador Montemayor plantea a Coahuila como reserva estratégica de gas no convencional

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Piedras Negras
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    Exgobernador Montemayor plantea a Coahuila como reserva estratégica de gas no convencional
    La región de Sabinas-Burros-Picachos, en Coahuila, concentra parte de los recursos de gas no convencional del país, según el exgobernador Rogelio Montemayor. ARCHIVO

El exgobernador y empresario energético señaló que México importa entre el 75 y el 80 por ciento del gas que consume; la fracturación hidráulica enfrenta restricciones legales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila y empresario del sector energético, planteó durante una conferencia dirigida a empresarios del norte del estado aprovechar los recursos de gas no convencional de la entidad para reducir la dependencia de México del gas natural extranjero.

Montemayor advirtió que México importa entre el 75 y el 80 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos, mientras la producción nacional continúa a la baja. Esa situación, alertó, deja al país expuesto ante cualquier eventualidad externa que interrumpa el suministro.

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De acuerdo con el expositor, el energético representa cerca de la mitad de la matriz energética nacional, genera entre el 60 y el 70 por ciento de la electricidad del país y cubre aproximadamente el 65 por ciento de las necesidades de calor en la industria y los hogares.

EL POTENCIAL DEL NORESTE

Montemayor señaló que el 53 por ciento de las reservas remanentes de hidrocarburos en el país corresponden a gas, lo que posiciona a México en el sexto lugar mundial en recursos no convencionales. De ese potencial, dijo, cerca del 85 por ciento se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el caso de Coahuila, resaltó los recursos asociados a la región de Sabinas-Burros-Picachos y otras zonas del estado, cuyo aprovechamiento, desde su perspectiva, podría consolidar a la entidad como un pilar de la seguridad energética nacional.

RETOS: RESTRICCIONES LEGALES, INFRAESTRUCTURA Y AGUA

A pesar del potencial que planteó, el desarrollo de estos yacimientos enfrenta desafíos. Entre ellos, las restricciones legales para explotar gas no convencional mediante fracturación hidráulica, así como la escasez de infraestructura de transporte y almacenamiento.

México cuenta con una capacidad de almacenamiento muy limitada frente a otros países, lo que, según Montemayor, reduce su margen de maniobra ante emergencias, fallas en ductos o fenómenos meteorológicos extremos.

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Respecto al uso del agua para la extracción, propuso alternativas como el aprovechamiento de aguas tratadas en plantas municipales y la creación de infraestructura hidráulica industrial, con el objetivo de que, dijo, no se compita con el consumo humano.

HACIA LA AUTONOMÍA ENERGÉTICA

Para transformar estas reservas en producción, Montemayor propuso implementar esquemas contractuales flexibles que atraigan inversión privada, agilicen la perforación de pozos y establezcan mecanismos competitivos de suministro para Pemex y el Estado.

El aprovechamiento de la riqueza gasífera de Coahuila, concluyó el expositor, no solo reduciría la exposición de México frente a crisis de suministro exterior, sino que, desde su punto de vista, detonaría inversiones, infraestructura y empleos en la región norte del estado.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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