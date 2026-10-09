Exgobernador Montemayor plantea a Coahuila como reserva estratégica de gas no convencional

Montemayor advirtió que México importa entre el 75 y el 80 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos, mientras la producción nacional continúa a la baja. Esa situación, alertó, deja al país expuesto ante cualquier eventualidad externa que interrumpa el suministro.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila y empresario del sector energético, planteó durante una conferencia dirigida a empresarios del norte del estado aprovechar los recursos de gas no convencional de la entidad para reducir la dependencia de México del gas natural extranjero.

De acuerdo con el expositor, el energético representa cerca de la mitad de la matriz energética nacional, genera entre el 60 y el 70 por ciento de la electricidad del país y cubre aproximadamente el 65 por ciento de las necesidades de calor en la industria y los hogares.

EL POTENCIAL DEL NORESTE

Montemayor señaló que el 53 por ciento de las reservas remanentes de hidrocarburos en el país corresponden a gas, lo que posiciona a México en el sexto lugar mundial en recursos no convencionales. De ese potencial, dijo, cerca del 85 por ciento se concentra en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el caso de Coahuila, resaltó los recursos asociados a la región de Sabinas-Burros-Picachos y otras zonas del estado, cuyo aprovechamiento, desde su perspectiva, podría consolidar a la entidad como un pilar de la seguridad energética nacional.

RETOS: RESTRICCIONES LEGALES, INFRAESTRUCTURA Y AGUA

A pesar del potencial que planteó, el desarrollo de estos yacimientos enfrenta desafíos. Entre ellos, las restricciones legales para explotar gas no convencional mediante fracturación hidráulica, así como la escasez de infraestructura de transporte y almacenamiento.

México cuenta con una capacidad de almacenamiento muy limitada frente a otros países, lo que, según Montemayor, reduce su margen de maniobra ante emergencias, fallas en ductos o fenómenos meteorológicos extremos.