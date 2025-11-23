Destaca Alcalde de Ramos Arizpe liderazgo del gobernador de Coahuila

En el marco del segundo Informe de Gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó el liderazgo y la visión del mandatario estatal, así como el impacto directo de sus estrategias en el desarrollo del municipio y del estado.

“Coahuila mantiene el rumbo gracias a un liderazgo firme, cercano y comprometido. En Ramos Arizpe somos testigos del trabajo del Gobernador Manolo Jiménez, porque sus decisiones y su visión se traducen diariamente en seguridad, oportunidades y bienestar para nuestra gente”, expresó el Edil.

TE PUDE INTERESAR: Ramos Arizpe invierte 1.2 mdp en escuelas deportivas para 403 niños y jóvenes

MOVILIDAD Y SEGURIDAD

Gutiérrez Merino subrayó que la estrategia de seguridad en Coahuila ha sido una de las más relevantes debido a la coordinación permanente entre corporaciones estatales, federales y municipales, lo que ha permitido mantener la estabilidad en la región.

Señaló que, por indicación del Gobernador, esta articulación interinstitucional se ha convertido en la línea de acción más sólida para proteger el crecimiento del estado. Afirmó que Ramos Arizpe es un ejemplo de los resultados positivos derivados de dicha estrategia.

El alcalde resaltó que, con el respaldo del Gobierno Estatal, Ramos Arizpe ha avanzado en infraestructura y obra pública con beneficios directos para la ciudadanía.

Destacó la Ruta Estudiantil, que brinda movilidad segura a miles de jóvenes y familias, así como la consolidación del Centro de Inteligencia y Monitoreo C2, al que calificó como una herramienta clave para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta en colaboración con las fuerzas estatales.

SALUD E INFRAESTRUCTURA

Gutiérrez Merino señaló que la creación de clínicas de salud popular, como la inaugurada en la colonia Analco, representa un modelo integral que acercará atención accesible a miles de familias. Indicó que cada unidad podría beneficiar a más de 30 mil ciudadanos, considerando que cada titular de tarjeta puede incluir a hijos menores de edad.

También reconoció el impacto de los programas sociales coordinados con Mejora Coahuila, DIF Coahuila e Inspira Coahuila, los cuales han permitido ampliar la atención en comunidades rurales y sectores vulnerables.

Entre las acciones reforzadas mencionó la entrega de despensas, brigadas de salud integral para personas y animales, ferias del empleo enfocadas en la formalidad laboral, apoyo educativo y mejora a viviendas mediante programas como En Tu Escuela Tú Eliges y Enchúlame la Casa.

TE PUDE INTERESAR: Avanza rehabilitación de plaza Fidel Velázquez con nuevas luminarias y gradas, en Ramos Arizpe

Finalmente, el alcalde reiteró su felicitación al gobernador Manolo Jiménez por su informe y señaló que mantendrán el trabajo coordinado entre municipio y Estado para consolidar avances.

Afirmó que el gobierno municipal seguirá trabajando hombro con hombro con el Gobierno del Estado para garantizar que Coahuila continúe siendo ejemplo nacional de estabilidad y desarrollo.