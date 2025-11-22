Avanza rehabilitación de plaza Fidel Velázquez con nuevas luminarias y gradas, en Ramos Arizpe

Los trabajos de rehabilitación en la plaza Fidel Velázquez, ubicada en la colonia del mismo nombre, continúan avanzando como parte del programa municipal “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, destinado a renovar espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana en Ramos Arizpe.

En el sitio, cuadrillas municipales realizan la instalación de nuevas luminarias LED, que incluye el montaje de postes, perforación del pavimento, colocación de anclas, refuerzos y nivelación. Además, se reporta progreso en la reconstrucción de gradas y áreas comunes, áreas que están siendo adecuadas para fortalecer su uso recreativo y deportivo.

