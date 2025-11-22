Avanza rehabilitación de plaza Fidel Velázquez con nuevas luminarias y gradas, en Ramos Arizpe
La rehabilitación forma parte del programa ‘Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma’, con inversión superior a 147 millones de pesos en infraestructura
Los trabajos de rehabilitación en la plaza Fidel Velázquez, ubicada en la colonia del mismo nombre, continúan avanzando como parte del programa municipal “Con Obra Tras Obra, Ramos se Transforma”, destinado a renovar espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana en Ramos Arizpe.
En el sitio, cuadrillas municipales realizan la instalación de nuevas luminarias LED, que incluye el montaje de postes, perforación del pavimento, colocación de anclas, refuerzos y nivelación. Además, se reporta progreso en la reconstrucción de gradas y áreas comunes, áreas que están siendo adecuadas para fortalecer su uso recreativo y deportivo.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas intervenciones buscan recuperar espacios públicos seguros y dignos, destinados a la convivencia de familias y vecinos. Destacó la importancia de estos lugares como puntos de encuentro comunitario donde los niños pueden jugar y las familias realizar actividades al aire libre.
El programa municipal contempla una inversión superior a 147 millones de pesos y abarca seis ejes estratégicos: vialidades, salud comunitaria, plazas y espacios recreativos, alumbrado público, servicios hidráulicos y seguridad. Esta inversión busca consolidar avances significativos en infraestructura urbana y elevar la calidad de vida en Ramos Arizpe antes de que concluya el año.
La rehabilitación de la plaza Fidel Velázquez representa un espacio de alto impacto social, al ofrecer un entorno moderno y seguro para la recreación, el deporte y la convivencia vecinal. Los trabajos en este sitio reflejan el esfuerzo municipal por brindar infraestructura funcional, accesible y acorde a las necesidades de la comunidad.
La recuperación de este espacio también forma parte de un plan más amplio de renovación urbana que busca dotar al municipio de plazas y áreas públicas capaces de fortalecer la cohesión social y fomentar el uso de instalaciones dignas y seguras por parte de la población.