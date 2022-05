Destaca círculo cercano virtudes de don Eliseo como persona y político

Familiares y amigos de Eliseo Mendoza Berrueto destacaron ayer las virtudes que tuvo como persona y como político, esto durante el homenaje que se le realizó en Palacio de Gobierno.

Gerardo Hernández, periodista y amigo del ex gobernador de Coahuila, resaltó que Mendoza Berrueto fue un amante de la vida, quien libró mil batallas para prolongar la propia, aunque -acotó- que existe una que es necesario perder para ganar la vida eterna.

“Eliseo Mendoza Berrueto no le hizo mal a nadie, al contrario siempre procuró el mayor bien para todos, incluso para las mentes ruines, almas ruines, que según Sócrates solo se dejan conquistar con presentes, con obsequios”, consideró el director de la publicación Espacio 4.

Asimismo sostuvo que don Eliseo le dio prestigio a la política, al no ser piedra de escándalo ni tampoco avergonzar a Coahuila.

“Homenajear a Eliseo Mendoza Berrueto, casi tres décadas despues de terminado su gobierno, cuando hoy lo que se extienden son órdenes de aprehensión contra algunos políticos megalómanos y ávidos de riqueza, es el reconocimiento para una de las figuras señeras de Coahuila y de México”, afirmó.

Asimismo resaltó que quien también fuera diputado local, fue sensible hacia los más necesitados: “no endeudó a los coahuilenses, creo programas adoptados después por el gobierno federal y otras entidades como ‘Trabajemos Juntos’ y ‘Vivamos Mejor’”.

Por su parte, Lucila Ruiz, esposa de Mendoza Berrueto, aseveró que fue un hombre de bien, gobernando su vida sin perder el enfoque de valores como el respeto y la honestidad.

“Cultivó el valor de la amistad, le lastimaba la soberbia y la prepotencia, tenía muy claros sus libertades, pero tambien sus límites. Su ambición nunca sobrepasó la frontera de los buenos principios, su mayor ambición fue el conocimiento permanente para aportarlo a la sociedad”, dijo.

Aunque también resaltó su sencillez: “Pudiera seguir hablando de las virtudes, de la personalidad y de la enseñanza que Eliseo nos deja, pero yo sé que si él me está escuchando, me diría: bájale, bájale tantito por su sencillez, pero no me cansaré decir que Eliseo fue un hombre extraordinario, un hombre admirado y

respetado”.

LÓPEZ CAMPOS Y LA ANÉCDOTA DE ‘HP’

Ricardo López Campos, diputado local y quien fuera secretario particular de Mendoza Berrueto cuando fue gobernador, recordó una anécdota que vivió con él.

“(En una ocasión le digo) Afuera está un empresario lagunero que desea una condonación de impuestos, él estaba revisando unos documentos y sin levantar la cabeza me dice: ‘HP’, él fue el que me lo enseñó, yo sin saber la expresión, me quedo parado, voltea y me dice: ‘no le puedo condonar porque tú sabes que la ley dice que aquel que condona un peso, lo pagará con su propio peculio, pero tampoco le puedo decir que no a ese empresario’.

“’Entonces tengo que caminar de cierta manera que no me friccione por eso ‘HP’’, sin definiciones etimológicas ni grecoromanas, da una definición de sensibilidad política en el quehacer diario que nos permite hasta hoy caminar con prudencia”, rememoró López Campos.

Asimismo destacó la capacidad que tuvo Mendoza Berrueto cuando fue diputado local y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, para dar cauce a las discusiones en el Legislativo.