Destaca Coahuila en seguridad y procuración de justicia

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    Destaca Coahuila en seguridad y procuración de justicia
    Autoridades estatales resaltaron los resultados obtenidos derivados del trabajo en conjunto. Especial
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El gobernador Manolo Jiménez resalta los resultados en esta materia en la entidad

Coahuila se ubicó como la segunda entidad del país con la menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el más reciente registro correspondiente a 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el Gobierno del Estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que este resultado refleja el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y las corporaciones de seguridad para mantener a la entidad entre las más seguras del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/disminuyen-homicidios-en-coahuila-mantiene-la-segunda-tasa-mas-baja-del-pais-JG22605408

El mandatario señaló que la estrategia se fortalece diariamente mediante la Mesa Estatal de Seguridad, en la que participan el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal.

$!Gracias a los niveles de seguridad, la entidad se ha convertido en un imán de inversiones.
Gracias a los niveles de seguridad, la entidad se ha convertido en un imán de inversiones. Especial

“Prevenimos todo lo que se puede prevenir. Y lo que no, actuamos con firmeza con todo el peso de la ley. Prueba de ello es que tanto en 2025 como en lo que va del año hemos detenido y resuelto los lamentables homicidios ocurridos. En Coahuila mandan las instituciones”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-reduce-56-la-incidencia-delictiva-en-2026-refuerzan-estrategia-de-seguridad-KN22581038

Jiménez Salinas destacó que la entidad ha mantenido inversiones en infraestructura y equipamiento para fortalecer la seguridad pública, entre ellas la construcción de cuarteles para la Policía Estatal y el Ejército, la instalación de arcos de seguridad, el reforzamiento del Sistema Estatal de Videovigilancia y la incorporación de unidades tácticas.

Añadió que estos resultados también se reflejan en los niveles de percepción ciudadana sobre seguridad.

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